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Пике: «Думаю, на „Энфилде“ на нас сказалось то, что произошло год назад»

сегодня, 05:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о причинах разгромного поражения каталонского клуба от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4). Первую встречу в Испании «сине-гранатовые» выиграли со счётом 3:0.

Когда происходит что-то подобное, всё или почти всё идёт не так, как надо. 

Думаю, что на психологии ребят сказалось то, что случилось в Риме, так как это произошло совсем недавно (Прим. - в прошлом сезоне ЛЧ «Рома» выбила «Барселону» на стадии 1/4 финала, уступив ей в первом матче со счётом 1:4). Это был психологический барьер.

«Ливерпуль» очень высоко прессинговал нас, и нам редко удавалось двигать мяч в нашем привычном темпе. «Энфилд» также сыграл свою роль. 

Нам было тяжело оправиться от этого результата, потому что, дни проходят, но поражение не забывается. Но мы должны двигаться дальше.

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Все комментарии
112910315
112910315
   2 / 857
сегодня в 06:18
Тот случай, что лучше промолчать, чем что-то говорить.
Cules2013
Cules2013
   107 / 857
сегодня в 06:11
Пиз*юлей некому вам вставить в раздевалке, да и на поле тоже. Видаль хоть и боец, но заряжать других то ли не может, то ли его просто не воспринимают так, как нужно в Барсе. Тут же все звёзды галактического масштаба.
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