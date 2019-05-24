Пике: «Думаю, на „Энфилде“ на нас сказалось то, что произошло год назад»

Защитник «Барселоны» поделился мнением о причинах разгромного поражения каталонского клуба от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4). Первую встречу в Испании «сине-гранатовые» выиграли со счётом 3:0.

Когда происходит что-то подобное, всё или почти всё идёт не так, как надо.

Думаю, что на психологии ребят сказалось то, что случилось в Риме, так как это произошло совсем недавно (Прим. - в прошлом сезоне ЛЧ «Рома» выбила «Барселону» на стадии 1/4 финала, уступив ей в первом матче со счётом 1:4). Это был психологический барьер.

«Ливерпуль» очень высоко прессинговал нас, и нам редко удавалось двигать мяч в нашем привычном темпе. «Энфилд» также сыграл свою роль.

Нам было тяжело оправиться от этого результата, потому что, дни проходят, но поражение не забывается. Но мы должны двигаться дальше.