Алешанко предупредил Гризманна о требованиях Месси к одноклубникам

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Бывший игрок «Барселоны» Хосе Рамон Алешанко поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Атлетико» . Ранее сообщалось о том, что игроки «сине-гранатовых» якобы не хотят видеть 28-летнего француза в команде.