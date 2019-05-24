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Алешанко предупредил Гризманна о требованиях Месси к одноклубникам

сегодня, 04:47

Бывший игрок «Барселоны» Хосе Рамон Алешанко поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Ранее сообщалось о том, что игроки «сине-гранатовых» якобы не хотят видеть 28-летнего француза в команде.

Месси достаточно умён, чтобы не вмешиваться в трансферные вопросы. Следовательно, он, скорее, технический секретарь.

Месси, может, и подбирает себе одноклубников, но только тех, кто сосредоточен исключительно на спорте.

Гризманн достаточно хорош для «Барселоны», а спортивная составляющая является самым важным аспектом.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   134 / 857
сегодня в 06:19
Месси многолик. Он - бог, он же технический секретарь.
ДСА
ДСА
   89 / 857
сегодня в 05:04
То есть Месси ЗА.
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