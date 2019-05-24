Алешанко предупредил Гризманна о требованиях Месси к одноклубникам

Бывший игрок «Барселоны» Хосе Рамон Алешанко поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Ранее сообщалось о том, что игроки «сине-гранатовых» якобы не хотят видеть 28-летнего француза в команде.
Месси достаточно умён, чтобы не вмешиваться в трансферные вопросы. Следовательно, он, скорее, технический секретарь.
Месси, может, и подбирает себе одноклубников, но только тех, кто сосредоточен исключительно на спорте.
Гризманн достаточно хорош для «Барселоны», а спортивная составляющая является самым важным аспектом.