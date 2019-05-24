ГлавнаяНовости

Виллаш-Боаш: «В мире немного таких игроков, как Гарет Бэйл»

сегодня, 05:39

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш поддержал полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, с которым он вместе работал в «Тоттенхэме». Наставник мадридской команды Зинедин Зидан, судя по всему, не рассчитывает на валлийского футболиста, однако тот не собирается покидать клуб без денежной компенсации.

Я не знаю, какие ограничения есть у «Реала» на трансферном рынке. Да, можно найти хороших футболистов, но таких игроков, как Бэйл, определённо, немного. Это топ-футболист, хотя «Реал» обладает финансовой мощью, чтобы подписать любого игрока, которого они пожелают.

Это был тяжёлый период для Бэйла, но я не знаю всей ситуации и не могу сказать больше. Для меня Гарет был основополагающим игроком [в «Тоттенхэме»] и делал разницу всякий раз, когда мы давали ему чуть больше свободы. Его резюме говорит само за себя. Он внёс весомый вклад в исходы нескольких больших финалов. Не знаю, что ждёт его в дальнейшем.

Всегда тяжело адаптировать схему для одного игрока. Я дал Гарету полную свободу при 4-4-2, но в «Реале» всё иначе, так как это Испания. Не думаю, что дело в недостаточной адаптации [Бэйла к Испании]. Он завоёвывал трофеи и вошёл в историю клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Атлетико»: «Уход Гризманна необратим. Я пожелал ему удачи»
Сегодня, 06:20 Комментарии0
Пике: «Думаю, на „Энфилде“ на нас сказалось то, что произошло год назад»
Сегодня, 05:58 Комментарии2
Адвокат: «Эдегор – талант от Бога»
Сегодня, 05:16 Комментарии1
Алешанко предупредил Гризманна о требованиях Месси к одноклубникам
Сегодня, 04:47 Комментарии2
Венгер: «В футболе не должно быть таких ситуаций, как с Мхитаряном»
Сегодня, 04:21 Комментарии5
Пике: «И де Йонг, и де Лигт понимают футбол „Барселоны“»
Сегодня, 03:56 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100