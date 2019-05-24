Виллаш-Боаш: «В мире немного таких игроков, как Гарет Бэйл»

Португальский специалист поддержал полузащитника «Реала» , с которым он вместе работал в «Тоттенхэме». Наставник мадридской команды , судя по всему, не рассчитывает на валлийского футболиста, однако тот не собирается покидать клуб без денежной компенсации.

Я не знаю, какие ограничения есть у «Реала» на трансферном рынке. Да, можно найти хороших футболистов, но таких игроков, как Бэйл, определённо, немного. Это топ-футболист, хотя «Реал» обладает финансовой мощью, чтобы подписать любого игрока, которого они пожелают.

Это был тяжёлый период для Бэйла, но я не знаю всей ситуации и не могу сказать больше. Для меня Гарет был основополагающим игроком [в «Тоттенхэме»] и делал разницу всякий раз, когда мы давали ему чуть больше свободы. Его резюме говорит само за себя. Он внёс весомый вклад в исходы нескольких больших финалов. Не знаю, что ждёт его в дальнейшем.

Всегда тяжело адаптировать схему для одного игрока. Я дал Гарету полную свободу при 4-4-2, но в «Реале» всё иначе, так как это Испания. Не думаю, что дело в недостаточной адаптации [Бэйла к Испании]. Он завоёвывал трофеи и вошёл в историю клуба.