Адвокат: «Эдегор – талант от Бога»

Главный тренер «Утрехта» в преддверии финального матча плей-офф за выход в Лигу Европы против «Витесса» поделился мнением о полузащитнике соперника , права на которого принадлежат «Реалу».

Эдегор – исключительно одарённый игрок, талант от Бога. Почему Зийех настолько хорош? Потому что такими эти парни и рождаются.

Этот паренёк [Эдегор] будет стоить 20-25 млн евро. О чём мы вообще говорим? За такие деньги здесь можно купить целый клуб.

За его игрой действительно очень приятно наблюдать. Ты думаешь, что у него не получится пройти вперёд, но он делает очередное движение и освобождается от защитника. Такие игроки способны решать исход матчей.