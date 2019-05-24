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Адвокат: «Эдегор – талант от Бога»

сегодня, 05:16

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат в преддверии финального матча плей-офф за выход в Лигу Европы против «Витесса» поделился мнением о полузащитнике соперника Мартине Эдегоре, права на которого принадлежат «Реалу».

Эдегор – исключительно одарённый игрок, талант от Бога. Почему Зийех настолько хорош? Потому что такими эти парни и рождаются.

Этот паренёк [Эдегор] будет стоить 20-25 млн евро. О чём мы вообще говорим? За такие деньги здесь можно купить целый клуб.

За его игрой действительно очень приятно наблюдать. Ты думаешь, что у него не получится пройти вперёд, но он делает очередное движение и освобождается от защитника. Такие игроки способны решать исход матчей.

Ранее Адвокат заявил, что команда Леонида Слуцкого является фаворитом в предстоящем поединке с «Утрехтом».

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