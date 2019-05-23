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В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»

сегодня, 09:25

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.

На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.

Стоит отметить, что со следующего сезона техническим спонсором «Арсенала» становится Adidas. До этого клуб сотрудничал с Puma.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   320 / 850
сегодня в 10:52
Эти полосы от Адидас весь вид портят.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   272 / 850
сегодня в 10:48
в Арсенале белых людей уже не осталось?
aNOOBis
aNOOBis ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   219 / 850
сегодня в 10:39
День добрый. Прочитал Ваш комментарий и в очередной раз убедился насколько же сильно у людей могут быть разные взгляды на одно и то же. По мне, так эта, с позволения сказать, жёлтая форма - полное убожество. Не вижу никакого сочетания с чёрным, вижу размазанную грязь на бледно-жёлтом цвете, от чего это всё выглядит как старое, грязное и желание одеть не вызывать точно никакого... Однако, кому-то нравится. Возможно, я просто не понимаю моду :)
Ну, у меня "3 полоски" так, вообще, стойко ассоциируются с "чёткими пацанами на кортанАх" :-)

... лишь бы игра была содержательной в следующем сезоне и результаты радовали, пусть хоть в "фабрика Большевичка" играют
Морозовский
Морозовский ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   8 / 850
сегодня в 10:25
День добрый. Прочитал Ваш комментарий и в очередной раз убедился насколько же сильно у людей могут быть разные взгляды на одно и то же. По мне, так эта, с позволения сказать, жёлтая форма - полное убожество. Не вижу никакого сочетания с чёрным, вижу размазанную грязь на бледно-жёлтом цвете, от чего это всё выглядит как старое, грязное и желание одеть не вызывать точно никакого... Однако, кому-то нравится. Возможно, я просто не понимаю моду :)
Похоже на жёлтый опель с чёрными полосами!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Морозовский
   11 / 850
сегодня в 10:12
Попрёт. Жёлтое с чёрным хорошо сочетается.
День добрый. Прочитал Ваш комментарий и в очередной раз убедился насколько же сильно у людей могут быть разные взгляды на одно и то же. По мне, так эта, с позволения сказать, жёлтая форма - полное убожество. Не вижу никакого сочетания с чёрным, вижу размазанную грязь на бледно-жёлтом цвете, от чего это всё выглядит как старое, грязное и желание одеть не вызывать точно никакого...
Однако, кому-то нравится. Возможно, я просто не понимаю моду :)
Морозовский
Морозовский
   8 / 850
сегодня в 10:04
Попрёт. Жёлтое с чёрным хорошо сочетается.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   11 / 850
сегодня в 09:59
Судя по цвету гостевой формы, не тому клубу дали прозвище "Шахтёр".
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