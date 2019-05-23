В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.
На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.
Стоит отметить, что со следующего сезона техническим спонсором «Арсенала» становится Adidas. До этого клуб сотрудничал с Puma.
... лишь бы игра была содержательной в следующем сезоне и результаты радовали, пусть хоть в "фабрика Большевичка" играют
... лишь бы игра была содержательной в следующем сезоне и результаты радовали, пусть хоть в "фабрика Большевичка" играют
Однако, кому-то нравится. Возможно, я просто не понимаю моду :)
Однако, кому-то нравится. Возможно, я просто не понимаю моду :)