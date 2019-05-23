сегодня, 09:25

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.

На ней нападающие команды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг позируют в новой экипировке. Домашний комплект выполнен в красно-белом цвете, гостевой - в желтом.

Стоит отметить, что со следующего сезона техническим спонсором «Арсенала» становится Adidas. До этого клуб сотрудничал с Puma.