Кепка Яшина, шлем Чеха. 5 футболистов с незабываемыми атрибутами

сегодня, 13:45

Габор Кирай завершил карьеру в 43 года, один матч осталось сыграть Петру Чеху. «Соккер.ру» вспоминает футболистов, которые запомнились не только игрой.

Лев Яшин и кепка

На самом деле, в середине XX века многие голкиперы играли в кепках, в этом была практическая выгода: козырек защищал от солнечных лучей, головной убор защищал от дождя и холода. Но именно Яшин – символ эпохи, поэтому речь только о нем и о его кепке, тем более Лев Иванович долгие годы выходил на поле в одной счастливой кепке, которую ему подарили в Чехословакии во время турне с «Динамо» в 1953 году. Эта кепка стала талисманом великого вратаря, а однажды пережила приключение, о котором узнал весь мир.

В полуфинальном матче Евро-1960 сборная СССР разорвала в жарком Марселе сборную Чехословакии со счетом 3:0, победа подопечных Гавриила Качалина так вдохновила местную публику, что толпа хлынула на поле и принялась поздравлять героев. В толкучке кто-то сорвал с Яшина кепку, оставив Льва Ивановича без предмета, который стал его частью: «Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня пропал любимый талисман, да и ни одной запасной кепки нет. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лёва, травма?»

Шансов вернуть бесценный аксессуар практически не было, но организаторы турнира вошли в положение советского голкипера и дали объявление по радио, в котором похитителю был обещан свитер с четырьмя буквами на груди взамен кепки. И это сработало! На финальный матч против Югославии Лев Яшин вышел в своем знаменитом головном уборе и помог сборной СССР одержать победу и стать первой командой, выигравшей чемпионат Европы. Кстати, кепка продолжила служить талисманом уже после того, как не могла служить головным убором. Старую-престарую, сотню раз стиранную и видавшую виды «волшебную» кепи Лев Иванович брал с собой на матчи и незаметно клал в ворота – на удачу.

Габор Кирай и штаны

Габор Кирай объявил о завершении карьеры в 43 года, последним его клубом был венгерский «Холодаш», но львиную долю своей карьеры голкипер провел в Германии и Англии. Габора прекрасно помнят болельщики «Герты», «Кристал Пэлас» и «Мюнхена-1860», да и фанаты других команды, где Габор задерживался не так надолго, определенно запомнили венгра по его выдающимся штанам. Кирай играл в трениках с вытянутыми коленками больше 20 лет – с 1996 года (профессиональную карьеру начал в 1993-м). За это время штаны Габора обросли легендами, но сам вратарь всегда отвечал на вопрос о своем необычном облике просто: «Мне так удобно. Результат важнее внешнего вида». На закате карьеры друзья посоветовали Кираю заработать на своем возрасте, а три года назад Габор запустил продажу своих знаменитых штанов.

Петр Чех и шлем

Не за горами последний матч в карьере Петра Чеха: это будет финал Лиги Европы, в котором чешский вратарь «Арсенала» сыграет против клуба, в котором стал легендой и куда он, по слухам, вернется уже этим летом в новом качестве. Выступая за «Челси», Чех получил тяжелейшую травму (вдавленный перелом черепа) после столкновения с игроком «Рединга» Стивеном Хантом. Были опасения не только за дальнейшую карьеру, но и за жизнь вратаря. Однако Чех сумел довольно скоро вернуться в футбол, но во избежание новой травмы и для собственного спокойствия с тех пор (почти 13 лет) Петр играет в защитном шлеме, благодаря которому получил прозвище «Танкист».

Эрик Кантона и поднятый воротничок

Эрик Кантона вообще умел выделиться – и феноменальной игрой на футбольном поле, и острым словцом, и приемом кунг-фу. А однажды француз одним простым и не нарочным штрихом ввел футбольную моду, которой последовали десятки, если не сотни тысяч мальчишек по всему миру. Впервые форвард «Манчестер Юнайтед» сыграл с поднятым воротничком против «Арсенала» в 1993 году, в том матче Кантона забил блестящий гол и дальше стал поднимать воротник на фарт. Позже Эрик признавался, что образ, который впоследствии стал его фирменным знаком, сложился случайно: надел футболку так, что воротник остался стоять и не придал этому значения. А потом понеслась!

Эдгар Давидс и очки