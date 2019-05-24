ЦСКА постарается сохранить нынешний состав в летнее межсезонье

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие изменения в составе команды могут произойти в летнее межсезонье.

Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся ее решить. Также очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксёнова завоевала «золото» молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде.