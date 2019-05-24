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ЦСКА постарается сохранить нынешний состав в летнее межсезонье

сегодня, 19:57

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие изменения в составе команды могут произойти в летнее межсезонье.

Сейчас не время говорить об этом подробно — сезон еще не завершен. Если коротко, мы постараемся сохранить текущий состав. Что касается усиления, то попробуем его осуществить на позиции, которые в этом нуждаются. Понятно, что это не самая простая задача, но мы постараемся ее решить. Также очень рассчитываем на подрастающую смену. Наша команда под руководством Андрея Аксёнова завоевала «золото» молодежного первенства — считаю, что все они молодцы. Надеемся, что ряд футболистов через какое-то время получит шанс попробовать свои силы в первой команде.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес может покинуть команду и отправиться в Испанию.

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FILL3286
FILL3286
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сегодня в 20:05
дырофеева43 главное оставить а остальные жеребцы не нужны и даром ни кому((((
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