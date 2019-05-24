Газизов: «„Уфа“ поддерживает проект расширения чемпионата»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал позицию клуба по поповду расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

«Уфа» поддерживает проект расширения чемпионата. Мы одними из первых озвучили подобную идею, еще года два назад. Нужно, чтобы в Премьер-Лиге больше матчей проводилось на высоком уровне. После увеличения числа участников РПЛ , минимум на 30 российских игроков станет больше и рынок по деньгам чуть спадет. Даже с экономической точки зрения получается интересно.

Для сборной – тоже подспорье, потому что выбор футболистов станет больше. Конкурентоспособность в чемпионате повысится. Плюс зрительский интерес по регионам увеличится. Сейчас в России неплохая спортивная инфраструктура, ее надо и дальше развивать. Как видите, много факторов «за» есть.