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Газизов: «„Уфа“ поддерживает проект расширения чемпионата»

сегодня, 17:06

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал позицию клуба по поповду расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

«Уфа» поддерживает проект расширения чемпионата. Мы одними из первых озвучили подобную идею, еще года два назад. Нужно, чтобы в Премьер-Лиге больше матчей проводилось на высоком уровне. После увеличения числа участников РПЛ, минимум на 30 российских игроков станет больше и рынок по деньгам чуть спадет. Даже с экономической точки зрения получается интересно.

Для сборной – тоже подспорье, потому что выбор футболистов станет больше. Конкурентоспособность в чемпионате повысится. Плюс зрительский интерес по регионам увеличится. Сейчас в России неплохая спортивная инфраструктура, ее надо и дальше развивать. Как видите, много факторов «за» есть.

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fanilich
fanilich
   217 / 853
сегодня в 18:11
В регионах будут только за расширение количества команд, интерес там есть,хотя с финансами по содержанию команд" туговато",будут банкроты примеры есть(Амкар,Анжи),и наверное сейчас расширятся в РПЛ не самое подходящее время по экономическим причинам. Все команды в основном сидят на бюджетах своих регионов и пока не произойдут изменения в этом направлении что -то увеличивать сложно. Конкурентоспособность команд не повысится ,лишь" борцов"за выживание станет больше.Проще поменять формулу в чемпионате с разделением после 2х кругов на 2-е восьмерки,где и выявляются победители и проигравшие,над этим и должны думать чиновники от футбола и принимать правильные решения.И если бы уровень жизни россиян не был так печален, особенно в регионах,где единственными развлечениями являются спортивные мероприятия и соревнования .Вопрос о расширении РПЛ давно бы был решен в такой огромной и богатой своими ресурсами стране,играй Путин не в хоккей ,а футбол ,к сожалению этот фактор для Газизова не "за"
severnyj84
severnyj84
   78 / 853
сегодня в 18:05
Такие, как Уфа, только и будут играть.
LOpp
LOpp
   22 / 853
сегодня в 17:54
Я против расширения!
Чем больше команд, тем дольше Зенит и цска не вылетят из РПЛ.
drug01
drug01
   139 / 853
сегодня в 17:23
А деньги то есть? Зачем этот миг....!
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 853
сегодня в 17:22
Енисей и Крылья Советов тоже ЗА.
ermak6848
ermak6848
   233 / 853
сегодня в 17:17
возможно по пробовать вернуться всегда можно к старой схеме
Abris
Abris ответил Zenit_84
   120 / 853
сегодня в 17:14
Аргументировали
Что аргументировали?
Шуnя771
Шуnя771
   57 / 853
сегодня в 17:08
Вот мы этого одобрения ждали с огромнейшим нетерпением - теперь зеленая улица "проекту расширения чемпионата"!))
Zenit_84
Zenit_84
   150 / 853
сегодня в 17:08
Аргументировали
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