Фанаты «Зенита» призвали Миллера сохранить Анюкова в «Зените»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. Фанаты призвали сохранить защитника в клубе.

Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата.

В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков «Зенита» вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените». Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед.