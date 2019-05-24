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Фанаты «Зенита» призвали Миллера сохранить Анюкова в «Зените»

сегодня, 19:46

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. Фанаты призвали сохранить защитника Александра Анюкова в клубе.

Красивый чемпионский сезон еще не закончился, но уже сейчас ясно, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении чемпионата. 

В связи с этим особенное беспокойство у фанатов и болельщиков «Зенита» вызывает завершение действия контракта у Александра Анюкова – легенды клуба, капитана команды, самого титулованного игрока в составе. По количеству медалей и кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков.

Мы хотим обратить ваше внимание на данную ситуацию и призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените». Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы сохранить огромный футбольный опыт пятикратного чемпиона России внутри клуба для наших будущих побед.

Ранее Анюков рассказал о том, сколько еще он планирует выступать на высшем уровне.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил FILL3286
   282 / 847
сегодня в 20:15
Забалотного лучше сохранить и вернуть паредаса с манчини! НЫТЬ! Нам нужен смех и концерт((( ХА ХА ХА ХА
Хочешь поржать? Посмотри на спартак хахаха
pomor45
pomor45 ответил FILL3286
   60 / 847
сегодня в 20:12
Забалотного лучше сохранить и вернуть паредаса с манчини! НЫТЬ! Нам нужен смех и концерт((( ХА ХА ХА ХА
Пока есть Спартак в смехе и концертах недостатка не будет.
pomor45
pomor45
   60 / 847
сегодня в 20:11
Оствить в клубе - не значит оставить в поле.
Albasin
Albasin
   14 / 847
сегодня в 20:03
В Зените просят оставить, у свиней втоптать в грязь и выкинуть вон. Почувствуй разницу!
КЭТиК
КЭТиК
   126 / 847
сегодня в 19:50
Их мнение никого не интересует.
FILL3286
FILL3286
   9 / 847
сегодня в 19:49
Забалотного лучше сохранить и вернуть паредаса с манчини!
НЫТЬ!
Нам нужен смех и концерт(((
ХА ХА ХА ХА
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