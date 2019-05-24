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Акинфеев рассказал о планах на ближайшие три года

сегодня, 19:26

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем ближайшем будущем.

У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все.

Ранее Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   49 / 847
сегодня в 20:06
У глушакова тоже планы, гадить свиньям как можно больше, такое в тарасятнике воспитание.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   3 / 847
сегодня в 19:59
Гарик с детства мечтал пожарным быть.
Закончит с футболом,будет пожарным.
Годы позволяют.
Там и делов-то...
FILL3286
FILL3286 ответил ДСА
   9 / 847
сегодня в 19:51
Стоял и буду стоять!
Смешил и буду смешить,так правильнее!
Игорь не подводит))))
ДСА
ДСА
   102 / 847
сегодня в 19:48
Стоял и буду стоять!
mangoх12
mangoх12
   26 / 847
сегодня в 19:47
пока справляется , вон против свинов вытянул аж до сих пор у них бомбит
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 847
сегодня в 19:43
Пора смену готовить!!! И лучше не одну!!!
vinyardrip
vinyardrip ответил FILL3286
   281 / 847
сегодня в 19:31
Даешь новые рекорды рекордсмен43 ты наш? Ждем,надеемся,верим! ХА ХА ХА ХА
Та не гони, у вас свой рекордсмен)) Вас не догонят)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   455 / 847
сегодня в 19:30
Запускать серийное производство сухариков
FILL3286
FILL3286
   9 / 847
сегодня в 19:30
Даешь новые рекорды рекордсмен43 ты наш?
Ждем,надеемся,верим!
ХА ХА ХА ХА
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