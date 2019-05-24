Акинфеев рассказал о планах на ближайшие три года

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем ближайшем будущем.
У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все.
Ранее Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем ближайшем будущем.
У меня контракт с ЦСКА на 3 года, его я точно отработаю. Что дальше – не знаю. Когда я пойму – узнают все.
Ранее Акинфеев назвал трех лучших футболистов, против которых он играл.
Закончит с футболом,будет пожарным.
Годы позволяют.
Там и делов-то...
https://www.youtube.com/watch?v=SkF1buYAA08
Закончит с футболом,будет пожарным.
Годы позволяют.
Там и делов-то...
Игорь не подводит))))
Игорь не подводит))))
Ждем,надеемся,верим!
ХА ХА ХА ХА
Ждем,надеемся,верим!
ХА ХА ХА ХА