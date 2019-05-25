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Итоги 38-го тура ФНЛ: «Томь» и «Нижний Новгород» в «стыках»

сегодня, 17:29

Cостоялся последний, 38-й тур ФНЛ. По итогам сезона «Тамбов» и «Сочи» напрямую вышли в РПЛ, а «Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах.

В зоне вылета финишировали «Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень».

«Сибирь» - «Краснодар-2» - 0:0

«Армавир» - «СКА-Хабаровск» - 2:0
Голы: Поляков 59, Мирошниченко 79 (пен).

«Балтика» - «Тюмень» - 1:1
Голы: Тишкин 20 — Милославлев 53.

«Химки» - «Луч» - 2:1
Голы: Барков 60, Петрусев 62 — Павленко 45+2 (пен).

«Спартак-2» - «Сочи» - 1:1
Голы: Нимели 53 — Мамин 14 (аг).

«Тамбов» - «Зенит-2» - 2:1
Голы: Чернышов 8, Обухов 21 — Шамкин 37.

«Нижний Новгород» - «Мордовия» - 3:1
Голы: Голышев 12, Палиенко 42, Салугин 55 — Киреев 66.

«Ротор» - «Чертаново» - 1:2
Голы: Султонов 85 — Ежов 38, Пруцев 61.

«Факел» - «Томь» - 0:0

«Шинник» - «Авангард» - 4:2
Голы: Самойлов 19, 41, 73, Низамутдинов 33 — Каюмов 43, Земсков 51.

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Все комментарии
ROLENTO
ROLENTO
   186 / 840
сегодня в 17:39
Топь в вышке не нужна! А новгороду удачи!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   460 / 840
сегодня в 17:38
Балтика во втордив с ареной за 18 млрд)
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 840
сегодня в 17:34
Ждем переходных матчей.
Пусть победит тот , кто победит!!!
МапС
МапС
   103 / 840
сегодня в 17:33
Надеюсь, что эти клубы стыки не пройдут, особенно нищебродная Томь.
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