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«Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2» и стал чемпионом ФНЛ

сегодня, 16:55
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

«Тамбов», досрочно обеспечивший себе выход в РПЛ, в 38-м туре ФНЛ обыграл вторую команду «Зенита». Тамбовская команда стала победителем первенства.

«Зенит-2» же еще в апреле лишился теоретических шансов остаться в ФНЛ.

Тамбов, стадион «Центральный стадион Спартак»

«Тамбов» - «Зенит-2» 2:1 (2:1)
Голы: Чернышов 8, Обухов 21 - Шамкин 37

«Тамбов»: Шелия, Шляков, Рыбин, Горбатюк, Чистяков, Альшин (Галиулин 46), Чернышов (Муйва 84), Мурин (Думбия 77), Чуперка, Обухов, Аппаев (Мамтов 64).

«Зенит-2»: Гойло, Терентьев (Синяк 68), Бугриев, Маклаков, Скроботов, Плетнев (Камышев 54), Иванов (Юсупов 70), Буранов, Маркин, Воробьев, Шамкин.

Предупреждения: Маклаков 16, Гойло 44, Шляков 67, Бугриев 84

Судья: Павел Кукуян.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   115 / 840
сегодня в 17:07
Юра едет в Тамбов, а чики чики чики чики чики та (Жирков напевает)
ДСА
ДСА
   92 / 840
сегодня в 17:02
Неубедительно сыграли.
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