«Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2» и стал чемпионом ФНЛ

«Тамбов», досрочно обеспечивший себе выход в РПЛ, в 38-м туре ФНЛ обыграл вторую команду «Зенита». Тамбовская команда стала победителем первенства.
«Зенит-2» же еще в апреле лишился теоретических шансов остаться в ФНЛ.
Тамбов, стадион «Центральный стадион Спартак»
«Тамбов» - «Зенит-2» 2:1 (2:1)
Голы: Чернышов 8, Обухов 21 - Шамкин 37
«Тамбов»: Шелия, Шляков, Рыбин, Горбатюк, Чистяков, Альшин (Галиулин 46), Чернышов (Муйва 84), Мурин (Думбия 77), Чуперка, Обухов, Аппаев (Мамтов 64).
«Зенит-2»: Гойло, Терентьев (Синяк 68), Бугриев, Маклаков, Скроботов, Плетнев (Камышев 54), Иванов (Юсупов 70), Буранов, Маркин, Воробьев, Шамкин.
Предупреждения: Маклаков 16, Гойло 44, Шляков 67, Бугриев 84
Судья: Павел Кукуян.