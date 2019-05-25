«Томь» сыграла вничью с «Факелом» и обеспечила себе стыковые матчи

В матче 38-го тура ФНЛ «Факел» и «Томь» сыграли вничью.
В итоговой таблице «Факел» занял 17-ю строчку, а «Томь» - третью.
Воронеж, стадион «Центральный стадион профсоюзов»
«Факел» - «Томь» 0:0
«Факел»: Лантратов, Осипенко, Божин, Цвейба, Бабенков, Дутов (Черный 68), Афанасьев (Джабраилов 71), Молодцов, Макарчук (Кагермазов 71), Олейников (Аршакян 78), Бирюков.
«Томь»: Мелихов, Мануйлов, Эдиев, Запрягаев, Шумских, Сасин (Андреев 73), Ставпец (Кудряшов 56), Калинский, Андреев, Тлупов (Макурин 75), Гасилин (Крапухин 80).
Предупреждения: Макарчук 6, Бабенков 15, Бабенков 58, Цвейба 63, Шумских 83.
Удаление: Бабенков 58
Судья: Артем Любимов.
В другом матче тура «Спартак-2» и «Сочи» также сыграли вничью.