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«Томь» сыграла вничью с «Факелом» и обеспечила себе стыковые матчи

сегодня, 16:56
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

В матче 38-го тура ФНЛ «Факел» и «Томь» сыграли вничью.

В итоговой таблице «Факел» занял 17-ю строчку, а «Томь» - третью.

Воронеж, стадион «Центральный стадион профсоюзов»

«Факел» - «Томь» 0:0

«Факел»: Лантратов, Осипенко, Божин, Цвейба, Бабенков, Дутов (Черный 68), Афанасьев (Джабраилов 71), Молодцов, Макарчук (Кагермазов 71), Олейников (Аршакян 78), Бирюков.

«Томь»: Мелихов, Мануйлов, Эдиев, Запрягаев, Шумских, Сасин (Андреев 73), Ставпец (Кудряшов 56), Калинский, Андреев, Тлупов (Макурин 75), Гасилин (Крапухин 80).

Предупреждения: Макарчук 6, Бабенков 15, Бабенков 58, Цвейба 63, Шумских 83.

Удаление: Бабенков 58

Судья: Артем Любимов.

В другом матче тура «Спартак-2» и «Сочи» также сыграли вничью

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