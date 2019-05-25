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«Бавария» стала обладателем Кубка Германии

сегодня, 22:56
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В финальном матче Кубка Германии «Бавария» не оставила шансов «Лейпцигу».

Берлин, стадион «Олимпиаштадион»

«РБ Лейпциг» - «Бавария» - 0:3 (0:1)
Голы: Левандовски 29, Коман 78, Левандовски 85

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Упамекано 70), Конате (Айдара 82), Хальстенберг, Клостерманн, Кампль, Адамс (Лаймер 65), Поульсен, Вернер, Форсберг, Забитцер
Главный тренер: Рангник Ральф.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Мюллер, Алькантара, Мартинес (Толиссо 65), Левандовски, Гнабри (Роббен 73), Коман (Рибери 87).
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Упамекано 82, Левандовски 87.

Судья: Штилер Тобиас.

Напомним, что ранее «Лацио» выиграл Кубок Италии.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   141 / 830
сегодня в 23:42
Всех фанатов Баварии с победой урааааа. Такой тяжелый нервный сезон, и по сути завершили успешно, ураа
112910315
112910315 ответил Шуnя771
   2 / 830
сегодня в 23:35
Кто то сомневался?)
Никто не сомневался)
kmhb
kmhb
   308 / 830
сегодня в 23:24
Все голы на загляденье. Отличный матч и отличная победа.
drug01
drug01
   129 / 830
сегодня в 23:18
Поздравляем !!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 830
сегодня в 23:10
Вполне ожидаемо!!!
kust07
kust07
   259 / 830
сегодня в 23:10
Красавцы
particular
particular
   1 / 830
сегодня в 23:08
Бавария, - это не ПСЖ! Кубки не сливает, кому попало..:))
Своё возьмут согласно завоёванной иерархии!!..:))
Шуnя771
Шуnя771
   39 / 830
сегодня в 23:05
Кто то сомневался?)
Albasin
Albasin
   10 / 830
сегодня в 22:59
Баварию с очередным трофеем!
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