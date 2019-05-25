«Бавария» стала обладателем Кубка Германии

В финальном матче Кубка Германии «Бавария» не оставила шансов «Лейпцигу».
Берлин, стадион «Олимпиаштадион»
«РБ Лейпциг» - «Бавария» - 0:3 (0:1)
Голы: Левандовски 29, Коман 78, Левандовски 85
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан (Упамекано 70), Конате (Айдара 82), Хальстенберг, Клостерманн, Кампль, Адамс (Лаймер 65), Поульсен, Вернер, Форсберг, Забитцер
Главный тренер: Рангник Ральф.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Мюллер, Алькантара, Мартинес (Толиссо 65), Левандовски, Гнабри (Роббен 73), Коман (Рибери 87).
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Упамекано 82, Левандовски 87.
Судья: Штилер Тобиас.
Напомним, что ранее «Лацио» выиграл Кубок Италии.
Своё возьмут согласно завоёванной иерархии!!..:))
Своё возьмут согласно завоёванной иерархии!!..:))