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«Спортинг» обыграл «Порту» и выиграл Кубок Португалии

сегодня, 22:31
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)1 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился после серии пенальти

«Спортинг» завоевал Кубок Португалии. В финале лиссабонский клуб одержал победу над «Порту».

Для «Спортинга» эта победа в Кубке Португалии стала уже 21-й в истории и первой с 2015 года.

Отметим, что в отсутствие Икера Касильяса ворота «Порту» защищает бразильский голкипер Вана.

«Спортинг» - «Порту» 2:2 (1:1, 1:1, по пенальти 5:4)
Голы: Бруну Фернандеш 45, Дост 101 - Тикиньо 41, Фелипе 120+1

«Спортинг»: Рибейро, Гашпар (Илори 65), Коатес, Матье, Гудель (Думбия 90+3), Вендел (Жефферсон 105), Фернандеш, Акунья, Феллипе, Рафаэл, Диаби (Дост 74).

«Порту»: Вана, Милитао (Эрнани 102), Теллес (Фернандо 105), Фелипе, Пепе, Перейра, Отавио (Манафа 77), Эррера, Тикиньо, Марега (Лопес 99), Браими.

Предупреждения: Бруну Гашпар 25, Гудель 39, Коатес 90+4, Тикиньо 96, Данилу 100, Теллес 105, Рафаэл 107, Луис Феллипе 113, Манафа Янко 120, Бруну Фернандеш 120

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   51 / 830
сегодня в 23:33
С победой .
Zenit_84
Zenit_84
   149 / 830
сегодня в 22:47
Поздравляем
Пупсятко
Пупсятко
   256 / 830
сегодня в 22:39
Спортинг с победой в Кубке!
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