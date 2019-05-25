«Спортинг» обыграл «Порту» и выиграл Кубок Португалии

«Спортинг» завоевал Кубок Португалии. В финале лиссабонский клуб одержал победу над «Порту».
Для «Спортинга» эта победа в Кубке Португалии стала уже 21-й в истории и первой с 2015 года.
Отметим, что в отсутствие Икера Касильяса ворота «Порту» защищает бразильский голкипер Вана.
«Спортинг» - «Порту» 2:2 (1:1, 1:1, по пенальти 5:4)
Голы: Бруну Фернандеш 45, Дост 101 - Тикиньо 41, Фелипе 120+1
«Спортинг»: Рибейро, Гашпар (Илори 65), Коатес, Матье, Гудель (Думбия 90+3), Вендел (Жефферсон 105), Фернандеш, Акунья, Феллипе, Рафаэл, Диаби (Дост 74).
«Порту»: Вана, Милитао (Эрнани 102), Теллес (Фернандо 105), Фелипе, Пепе, Перейра, Отавио (Манафа 77), Эррера, Тикиньо, Марега (Лопес 99), Браими.
Предупреждения: Бруну Гашпар 25, Гудель 39, Коатес 90+4, Тикиньо 96, Данилу 100, Теллес 105, Рафаэл 107, Луис Феллипе 113, Манафа Янко 120, Бруну Фернандеш 120