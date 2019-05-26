Голодец возлагает большие надежды на новый стадион «Динамо»

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец заявила, что на новый стадион футбольного клуба «Динамо» в Петровском парке возлагаются большие надежды. Сегодня проходит матч открытия реконструированного Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» принимает тульский «Арсенал».

Это легендарный стадион, здесь с давних пор проводились все праздники, соревнования. Это намоленное место для болельщиков Москвы, и сегодня нет ни одного свободного места. На стадион мы возлагаем большие надежды - и в отношении команды, и в отношении российского футбола в целом. Надеюсь, он станет той площадкой, которая даст новый импульс команде «Динамо».

Проект был сложный, но результат превзошел все ожидания. Он находится в историческом месте с сохранением исторического фасада. Знаю, что все настоящие болельщики здесь, и не только из России. Хочется поблагодарить банк ВТБ и лично Андрея Костина (президент - председатель правления банка) за такой праздник в Москве.