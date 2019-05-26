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Голодец возлагает большие надежды на новый стадион «Динамо»

сегодня, 14:52

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец заявила, что на новый стадион футбольного клуба «Динамо» в Петровском парке возлагаются большие надежды. Сегодня проходит матч открытия реконструированного Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» принимает тульский «Арсенал».

Это легендарный стадион, здесь с давних пор проводились все праздники, соревнования. Это намоленное место для болельщиков Москвы, и сегодня нет ни одного свободного места. На стадион мы возлагаем большие надежды - и в отношении команды, и в отношении российского футбола в целом. Надеюсь, он станет той площадкой, которая даст новый импульс команде «Динамо».

Проект был сложный, но результат превзошел все ожидания. Он находится в историческом месте с сохранением исторического фасада. Знаю, что все настоящие болельщики здесь, и не только из России. Хочется поблагодарить банк ВТБ и лично Андрея Костина (президент - председатель правления банка) за такой праздник в Москве.

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Все комментарии
oncha
oncha
   112 / 832
сегодня в 15:39
Поменьше туда голодцов пускать, а то стадион разворуют.
Mangur
Mangur
   504 / 832
сегодня в 15:25
Лемминги возбудились.А по мне так отличный стадион вышел. Жаль что сегодня не получилось прилететь в Москву. И место это для Советского и Российского футбола сакральное. Стадион Динамо ,это как Старая Ладога для Руси,место рождения .
drug01
drug01
   123 / 832
сегодня в 15:19
Где будете брать деньги?
Albasin
Albasin
   10 / 832
сегодня в 15:05
Еще там не наварилась?
beefs
beefs
   130 / 832
сегодня в 15:00
Какие надежды? Треп...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   35 / 832
сегодня в 14:57
Андрюша молодец, небось не меньше денег ВТБшных потратил, чем на Аскер-Заде)
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