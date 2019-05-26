Ганчаренко: «От ЦСКА стали слишком много ожидать после побед над „Реалом“»

Главный тренер ЦСКА после победы в последнем туре РПЛ над «Крыльями Советов» (6:0) подвел итоги сезона.

«Армейцы» по итогам кампании заняли четвертое место и квалифицировались в Лигу Европы.

Вы все ждете итогов… Мы уже обсудили и наметили пути дальнейшего улучшения игры в следующем сезоне. То, что я сейчас скажу, — не оправдание, а анализ с целью не повторения ошибок. Мы можем сверить свои ощущения в августе, когда не был понятен каркас команды. Потом в декабре после «Реала» — совсем другие. Где на самом деле реальный уровень команды?

«Реал», конечно, был не в самой лучшей форме после ухода Роналду. Но это лучший клуб мира и обыграли мы его дважды по делу. Великолепная историческая победа на «Сантьяго Бернабеу» дополнительный груз ответственности водрузила на наши плечи. Все стали от нас слишком много ожидать. Пообещали себе внутри, что будем бороться за первое место, и этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Мои действия еще усугубили эту ситуацию.

Весной мы отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Мы старались, но совершали кучу потерь. Четвертое место, пожалуй, заслужили. С нашей, тренерской стороны тоже были ошибки — неопределенность со схемой игры, с составом. Есть и объективные причины: Васин, Дзагоев и Эрнандес нам не помогли, хотя мы на это рассчитывали.