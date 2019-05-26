ГлавнаяНовости

Ганчаренко: «От ЦСКА стали слишком много ожидать после побед над „Реалом“»

сегодня, 17:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)6 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после победы в последнем туре РПЛ над «Крыльями Советов» (6:0) подвел итоги сезона.

«Армейцы» по итогам кампании заняли четвертое место и квалифицировались в Лигу Европы.

Вы все ждете итогов… Мы уже обсудили и наметили пути дальнейшего улучшения игры в следующем сезоне. То, что я сейчас скажу, — не оправдание, а анализ с целью не повторения ошибок. Мы можем сверить свои ощущения в августе, когда не был понятен каркас команды. Потом в декабре после «Реала» — совсем другие. Где на самом деле реальный уровень команды?

«Реал», конечно, был не в самой лучшей форме после ухода Роналду. Но это лучший клуб мира и обыграли мы его дважды по делу. Великолепная историческая победа на «Сантьяго Бернабеу» дополнительный груз ответственности водрузила на наши плечи. Все стали от нас слишком много ожидать. Пообещали себе внутри, что будем бороться за первое место, и этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Мои действия еще усугубили эту ситуацию.

Весной мы отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Мы старались, но совершали кучу потерь. Четвертое место, пожалуй, заслужили. С нашей, тренерской стороны тоже были ошибки — неопределенность со схемой игры, с составом. Есть и объективные причины: Васин, Дзагоев и Эрнандес нам не помогли, хотя мы на это рассчитывали.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шунин: «У „Динамо“ лучший стадион, я под впечатлением»
Сегодня, 17:57 Комментарии0
Бабаев: «Приятно, что ЦСКА второй год подряд обходит „Спартак“»
Сегодня, 17:41 Комментарии8
Лунёв: «Отлично, что завершили чемпионат на хорошей ноте»
Сегодня, 17:40 Комментарии0
Сёмин: «Денисов не захотел быть в резерве „Локомотива“»
Сегодня, 17:36 Комментарии3
Бабаев: «Официальных подтверждений по Фернандесу пока нет»
Сегодня, 17:34 Комментарии2
Сёмин объяснил, почему «Локомотив» плохо выступил в Лиге чемпионов
Сегодня, 17:29 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Absinthe5
Absinthe5 ответил Leha-ha50
   190 / 843
сегодня в 17:57
Вам до наших рекордов и впрямь далеко. Девятое место явно это подтверждает!!!
Куда уж нам! До ваших рекордов далеко любому голкиперу в Европе)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Absinthe5
   7 / 843
сегодня в 17:56
В этом не спорю! Нашумели с рекордами, которые превзойти просто нереально)
Вам до наших рекордов и впрямь далеко. Девятое место явно это подтверждает!!!
Absinthe5
Absinthe5 ответил mangoх12
   190 / 843
сегодня в 17:55
от тебя точно ничего ждать не приходится кроме обычной бомбежки
Не ссы, армянский фан, я просто поизгаляюсь немного)
Absinthe5
Absinthe5 ответил Serg_Diamond
   190 / 843
сегодня в 17:54
от вас много ждут?
От нас ничего не ждали. Но мы разнесли Аякс в пух и прах, вынесли Андерлехт и Спарту, на равных бились с МЮ, Атлетико... ну и обыграли Баварию(по-вашему Космос)... И всё это за один сезон)
mangoх12
mangoх12 ответил Absinthe5
   28 / 843
сегодня в 17:53
В этом не спорю! Нашумели с рекордами, которые превзойти просто нереально)
иди на свою ветку или стыдно ?
mangoх12
mangoх12 ответил Absinthe5
   28 / 843
сегодня в 17:52
Уже давно от Цска абсолютно ничего в Европе не ждут. Последнее место - стабильно. Разве что новых рекордов от Акинфеева)
от тебя точно ничего ждать не приходится кроме обычной бомбежки
Absinthe5
Absinthe5 ответил Leha-ha50
   190 / 843
сегодня в 17:52
Так и мы шумели и неоднократно!!!
В этом не спорю! Нашумели с рекордами, которые превзойти просто нереально)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Absinthe5
   306 / 843
сегодня в 17:50
Уже давно от Цска абсолютно ничего в Европе не ждут. Последнее место - стабильно. Разве что новых рекордов от Акинфеева)
от вас много ждут?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Absinthe5
   7 / 843
сегодня в 17:50
Мы-то как раз пошумели в Европе, вопреки воплям беспалого еврея, что Зенит сыграл бы лучше)
Так и мы шумели и неоднократно!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   306 / 843
сегодня в 17:49
Свои ошибки признал - уже хорошо, про Эрнандеса, Васина и Дзагоева тоже принимается, но про Ваню Облякова он забыл что-то важное сказать. Мы ждем еще сезон этого откровения ... а иначе, потом увы мы будем ждать чьей-то отставки ...
Absinthe5
Absinthe5
   190 / 843
сегодня в 17:48
Эти высказыванием гениальный бульбаш, хочет подчеркнуть, что Цска под его руководством обыграло Реал)) Про третий состав Реала, он умолчал)
Absinthe5
Absinthe5 ответил viv
   190 / 843
сегодня в 17:44
От 7партака в Европе уже точно никто ничего не ждёт...после последнего 4- го места в ЛЕ с антирекордом...разве что рекордов от Семьлихова...
Тебе пох что написать, лишь бы про Спартак?)
Absinthe5
Absinthe5 ответил Leha-ha50
   190 / 843
сегодня в 17:44
От вас и дома ничего не ждут!!!
Мы-то как раз пошумели в Европе, вопреки воплям беспалого еврея, что Зенит сыграл бы лучше)
mortid
mortid
   268 / 843
сегодня в 17:37
Над Реалом? Не смешите мои тапки )))))))))) от Реала в этом сезоне было только имя. Разные осасуны его нагибали как хотели и куда хотели. Глушаков бы в одного раскатал такой Реал )))
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   10 / 843
сегодня в 17:35
Желаем коням каждый год таких хороших результатов)...
viv
viv ответил Absinthe5
сегодня в 17:31
От 7партака в Европе уже точно никто ничего не ждёт...после последнего 4- го места в ЛЕ с антирекордом...разве что рекордов от Семьлихова...
МКС
МКС
   23 / 843
сегодня в 17:31
Та дурные

Они ж футбол не смотрят

Увидели слово Реал - охренели от победы

А то что этот Реал только ленивый не обыгрывал

Для них неведомо

Дети несмышленые, что с них взять
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Absinthe5
   7 / 843
сегодня в 17:29
Уже давно от Цска абсолютно ничего в Европе не ждут. Последнее место - стабильно. Разве что новых рекордов от Акинфеева)
От вас и дома ничего не ждут!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Шуnя771
   7 / 843
сегодня в 17:28
Кому нужна ваша победа над Реалом шагавшим третьим составом по полю?)
Да всем нужна. Лишние 6 очков в копилку общую. И ваши 0:7 всем нужны были , чтобы сильно не хорохорились!!!
Великолепный
Великолепный
   154 / 843
сегодня в 17:27
Все правильно сказал Ганчаренко.
Кто бы из болельщиков ЦСКА
Перед сезоном мог представить
Что новый с молодняком ЦСКА
Весь сезон будет бороться за призовые места
Да ещё в ЛЧ одержит две исторические победы
Над Реалом. И займет 4 место в РПЛ.
Так что хороший результат сезона.
Absinthe5
Absinthe5
   190 / 843
сегодня в 17:22
Уже давно от Цска абсолютно ничего в Европе не ждут. Последнее место - стабильно. Разве что новых рекордов от Акинфеева)
Шуnя771
Шуnя771
   45 / 843
сегодня в 17:20
Кому нужна ваша победа над Реалом шагавшим третьим составом по полю?)
cska plus
cska plus
   4 / 843
сегодня в 17:19
Всё, сезон закончился причём нормально, многие довольны результатом, надо думать и решать проблемные вопросы для следующего сезона.
razdvatri
razdvatri
   554 / 843
сегодня в 17:18
кони эту победу еще 100 лет вспоминать будут, и пофиг что полностью обо76ись в этом сезоне по всем фронтам
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100