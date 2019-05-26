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Стоцкий: «Мы боролись за чемпионство до конца»

сегодня, 18:32

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвел итоги сезона-2018/19.

Наше противостояние с «Локомотивом» решилось не по очкам, а по личным встречам. Не вижу ничего страшного, мы будем пытаться пробиться в группой этап Лиги чемпионов.

Что касается самого запоминающегося матча сезона, тяжело выделить какой-то один. Было много и хороших, и плохих игр. Наверное, самый яркий матч всё-таки с «Валенсией». Мы были в шаге от прохода, но так глупо пропустили гол.

Я не думаю, что мы совершали большие ошибки. У каждой команды бывают моменты спада и подъёма. У нас было много травм, не хватало игроков, но в целом мы показали достойный футбол.

Я не думаю, что мы упустили первое место. Мы боролись до конца, но так получилось, что «Зенит» не захотел уступать.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   97 / 847
сегодня в 19:12
Слишком часто теряли "свои" очки.
112910315
112910315
   3 / 847
сегодня в 19:07
Что касается самого запоминающегося матча сезона, тяжело выделить какой-то один.

Краснодар-Зенит, однозначно, самый запоминающийся матч РПЛ этого сезона. Матч-огонь.
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 847
сегодня в 18:37
За второе место вы боролись.Но недоборолись.
bojarind
bojarind
   313 / 847
сегодня в 18:35
Спартаку меньше нужно было проигрывать, ни ему не помогли, ни себе.
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