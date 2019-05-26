Газзаев: «Чалов - прирожденный нападающий»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер ЦСКА оценил игру нападающего «армейцев» , ставшего в завершившемся сезоне лучшим снайпером РПЛ (15 голов в 30 матчах).

Чалов действительно прирожденный форвард, который обладает нужными качествами: он очень хорошо чувствует игровые эпизоды, имеет высокую реализацию и хорошо открывается. Это очень большое достижение для молодого нападающего. Я думаю, Фёдор будет прогрессировать дальше, поэтому он и заслужил вызов в сборную России.

Любой форвард красен голами, поэтому я поздравляю его с тем, что он стал лучшим бомбардиром. Теперь с него будет большой спрос, он должен развиваться и намного больше работать. Это приятно, что появился такой хороший молодой нападающий, который сегодня потенциально может рассматриваться в национальную сборную.