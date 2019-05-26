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Газзаев: «Чалов - прирожденный нападающий»

сегодня, 18:20

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, ставшего в завершившемся сезоне лучшим снайпером РПЛ (15 голов в 30 матчах).

Чалов действительно прирожденный форвард, который обладает нужными качествами: он очень хорошо чувствует игровые эпизоды, имеет высокую реализацию и хорошо открывается. Это очень большое достижение для молодого нападающего. Я думаю, Фёдор будет прогрессировать дальше, поэтому он и заслужил вызов в сборную России.

Любой форвард красен голами, поэтому я поздравляю его с тем, что он стал лучшим бомбардиром. Теперь с него будет большой спрос, он должен развиваться и намного больше работать. Это приятно, что появился такой хороший молодой нападающий, который сегодня потенциально может рассматриваться в национальную сборную.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   5 / 847
сегодня в 18:46
Усатого понесло!! ХАХА ХАХА ХХА ХАХА
Забил дворовым крылушкам - все ТОП НАП!
Сказанно конюшня
Все завтра реал,барселона,сити,париж будут жеребцом интересоваться))
ХАХАХАХАХ
cska plus
cska plus
   4 / 847
сегодня в 18:36
ЦСКА - кузница кадров!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   380 / 847
сегодня в 18:35
Повышаем бензин до 100ки - и выиграет ЛЧ с Аланией лол
Морозовский
Морозовский
   18 / 847
сегодня в 18:27
Охотно верим!
GrimlocK
GrimlocK
   468 / 847
сегодня в 18:23
Со слабым соперником может и забивает, а с сильным не тянет
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