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Панченко: «В следующем сезоне будем настраиваться на хороший результат»

сегодня, 19:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Мне приходилось играть и при 30 тысячах, но, когда выходишь при 25 тысячах и все они твои болельщики, это вдохновляет. Они сегодня на высоте, и огромное спасибо им за сезон. На все наши выезды болельщики выбирались большим десантом. Получился большой праздник, большой день. Обидно пропускать в концовке, но мы всё разберём.

В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат. Люди столько ждали этого открытия — 11 лет. Мы уже перенесли открытие стадиона один раз, так что эмоции болельщиков понятны. Эмоции у болельщиков были просто супер. Сегодня играть было одно удовольствие. Что касается моего дубля, я благодарен судьбе. Слава богу, что именно мне удалось забить два мяча. Свои результаты – это хорошо, но если команда проигрывает или играет вничью – не совсем хорошо.

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Все комментарии
beefs
beefs
   128 / 841
сегодня в 20:45
Хороша песенка...
bojarind
bojarind
   305 / 841
сегодня в 20:38
Каждый год одно и то же.
drug01
drug01
   123 / 841
сегодня в 19:37
Пора браться за игру!
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