Панченко: «В следующем сезоне будем настраиваться на хороший результат»

Нападающий московского «Динамо» прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом».

Мне приходилось играть и при 30 тысячах, но, когда выходишь при 25 тысячах и все они твои болельщики, это вдохновляет. Они сегодня на высоте, и огромное спасибо им за сезон. На все наши выезды болельщики выбирались большим десантом. Получился большой праздник, большой день. Обидно пропускать в концовке, но мы всё разберём.

В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат. Люди столько ждали этого открытия — 11 лет. Мы уже перенесли открытие стадиона один раз, так что эмоции болельщиков понятны. Эмоции у болельщиков были просто супер. Сегодня играть было одно удовольствие. Что касается моего дубля, я благодарен судьбе. Слава богу, что именно мне удалось забить два мяча. Свои результаты – это хорошо, но если команда проигрывает или играет вничью – не совсем хорошо.