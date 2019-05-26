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Мещеряков: «„Локо“ в следующем сезоне хочет замахнуться на „золотой дубль“»

сегодня, 18:55

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о целях клуба на следующий сезон.

В завершившейся кампании «железнодорожники» заняли второе место и выиграли Кубок России.

Сезон вышел неоднозначным, его можно разделить на две части, ровно пополам, прежде всего, это связано со скомканной подготовкой к сезону, потому что все наши основные игроки играли за сборные на чемпионате мира, это наложило определенные трудности. Считаю, что команда смогла сыграть во второй половине сезона лучше. По моему личному мнению, сезон можно назвать успешным, но нам есть куда расти. Очень хочется замахнуться на «золотой дубль» и выход из группы Лиги чемпионов и проход как можно дальше.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 847
сегодня в 19:27
    За адекватность
    За адекватность
       9 / 847
    сегодня в 19:26
    Конечно удачи в ЛЧ, но с учетом уже однозначного посева скорее всего из третьей корзины (вторая никак, про четвертую не смотрел), да и клубы из четвертой корзины регулярно создают проблемы, то перспектива такая себе, но постараться нужно будет. Ну а в РФПЛ конкурентов, которые вполне могут ставить аналогичные задачи достаточно.
    CSKA2012
    CSKA2012
       254 / 847
    сегодня в 19:22
    Полижет Локо на следующий сезон задние копыта ЦСКА, который всех в рот.... ебущий))хаха шутка ))) ждем нового сезона
    Никита Бычков
    Никита Бычков
       594 / 847
    сегодня в 19:19
    А мясо на фнл звмахнется😁
    КЭТиК
    КЭТиК
       133 / 847
    сегодня в 19:14
    Надежда на гений Сёмина.
    Egorium
    Egorium
       101 / 847
    сегодня в 18:59
    Вот и спартак ни на ЛЧ замахивался, надоело, стал на кубок страны замахиваться, не смог, только кубок Тины и получается. Силы свои нужно с разумом соизмерять.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       107 / 847
    сегодня в 18:57
    Игры как не было так и нет, а думают о дублях и выходе из группы. Быстро выветрились из головы последнее выступление Локо в ЛЧ
    serh62
    serh62
       104 / 847
    сегодня в 18:56
    сухина уже задумался......
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