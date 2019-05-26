Мещеряков: «„Локо“ в следующем сезоне хочет замахнуться на „золотой дубль“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о целях клуба на следующий сезон.

В завершившейся кампании «железнодорожники» заняли второе место и выиграли Кубок России.

Сезон вышел неоднозначным, его можно разделить на две части, ровно пополам, прежде всего, это связано со скомканной подготовкой к сезону, потому что все наши основные игроки играли за сборные на чемпионате мира, это наложило определенные трудности. Считаю, что команда смогла сыграть во второй половине сезона лучше. По моему личному мнению, сезон можно назвать успешным, но нам есть куда расти. Очень хочется замахнуться на «золотой дубль» и выход из группы Лиги чемпионов и проход как можно дальше.