Газинский: «Сезон выдался достаточно насыщенным и интересным»

Полузащитник «Краснодара» подвел итоги сезона-2018/19.

Сезон выдался достаточно насыщенным и интересным. Что касается нашей команды, наверное, мы могли выступить чуть лучше. Получилось так, как получилось. Я хочу поблагодарить всех ребят и партнёров по команде за то, что мы вместе смогли занять призовое место и попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Выделить среди всего сезона лично для себя могу сегодняшний матч с «Рубином», так как мы прощались с Маурисио и Шарлем. Я очень рад, что мне удалось провести вместе с ними сезон и в целом делить раздевалку, поле и даже массажную койку. Они большие профессионалы, хочу пожелать им всего наилучшего и успехов во всём.