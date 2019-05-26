ГлавнаяНовости

Карпин - об игре с «Ахматом»: «Матч равных соперников»

сегодня, 19:14
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Ахмата».

Матч равных соперников. Могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Возможны были все три варианта. Сыграли достаточно надежно в обороне. В первом тайме был только один удар в створ наших ворот, после которого и был забит гол. Во втором тайме также был один момент, когда соперники попали в штангу. Навскидку, больше ничего не вспомню. Ну а в атаке нам забить не удалось. Анализировать еще что-либо пока смысла нет.

Каков итог сезона? Итоги будем подводить не сейчас. За 5 туров до конца чемпионата обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача. В кубке страны можно гордится пройденным путем, который прошли. Будем продолжать работать, анализировать, и постараться не повторять свои ошибки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Панченко: «В следующем сезоне будем настраиваться на хороший результат»
Сегодня, 19:28 Комментарии0
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Сегодня, 19:22 Комментарии1
Рахимов: «„Ахмат“ хорошо провел весеннюю часть чемпионата»
Сегодня, 19:09 Комментарии1
Газинский: «Сезон выдался достаточно насыщенным и интересным»
Сегодня, 19:05 Комментарии2
Мещеряков: «„Локо“ в следующем сезоне хочет замахнуться на „золотой дубль“»
Сегодня, 18:55 Комментарии8
Стоцкий: «Мы боролись за чемпионство до конца»
Сегодня, 18:32 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   22 / 847
сегодня в 19:27
Волера придумал дежурную свиную отмазку.
Союзник противников
Союзник противников
   29 / 847
сегодня в 19:25
Игра была равна,
"Ахмат" победилА?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100