Карпин - об игре с «Ахматом»: «Матч равных соперников»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение от «Ахмата».

Матч равных соперников. Могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Возможны были все три варианта. Сыграли достаточно надежно в обороне. В первом тайме был только один удар в створ наших ворот, после которого и был забит гол. Во втором тайме также был один момент, когда соперники попали в штангу. Навскидку, больше ничего не вспомню. Ну а в атаке нам забить не удалось. Анализировать еще что-либо пока смысла нет.

Каков итог сезона? Итоги будем подводить не сейчас. За 5 туров до конца чемпионата обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача. В кубке страны можно гордится пройденным путем, который прошли. Будем продолжать работать, анализировать, и постараться не повторять свои ошибки.