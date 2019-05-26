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Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»

сегодня, 19:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра после матча с «Рубином» сказал прощальные слова в адрес клуба.

«Краснодар» навсегда останется в моем сердце. Это клуб, который дал мне очень многое. Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря «Краснодару». В свою очередь, я делал на поле все, что было в моих силах, выкладывался на все 100 процентов в каждом матче и на каждой тренировке.

Я всегда буду желать черно-зеленым только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы. Вперед, «быки»!

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Albasin
Albasin
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сегодня в 19:25
Удачи Перейре!
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