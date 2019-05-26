Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» после матча с «Рубином» сказал прощальные слова в адрес клуба.

«Краснодар» навсегда останется в моем сердце. Это клуб, который дал мне очень многое. Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря «Краснодару». В свою очередь, я делал на поле все, что было в моих силах, выкладывался на все 100 процентов в каждом матче и на каждой тренировке.

Я всегда буду желать черно-зеленым только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы. Вперед, «быки»!