ГлавнаяНовости

Рахимов: «„Ахмат“ хорошо провел весеннюю часть чемпионата»

сегодня, 19:09
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Ростовом» в заключительном туре РПЛ.

Сегодня нужно порадоваться победе, порадоваться тому, что эти полгода были хорошие. Сказал сегодня ребятам, чтобы они обратили внимание, как за них стали болеть. Где-то год назад они это потеряли. Мы видели, как нас поддерживали в матчах со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом». Мы прошли весеннюю стадию чемпионата, эти полгода, хорошо.

Надо порадоваться за команду, она возрождается, поднимается, показывает неплохой футбол. Для меня важно, что есть качество игры. Сейчас команда уйдет в отпуск и с 14 июня начнет подготовку к новому сезону. Не знаю, кто останется, кто уйдет, кто-то подписывает новый контракт. То, что команда будет жить – это однозначно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Панченко: «В следующем сезоне будем настраиваться на хороший результат»
Сегодня, 19:28 Комментарии0
Маурисио Перейра попрощался с «Краснодаром»
Сегодня, 19:22 Комментарии1
Карпин - об игре с «Ахматом»: «Матч равных соперников»
Сегодня, 19:14 Комментарии2
Газинский: «Сезон выдался достаточно насыщенным и интересным»
Сегодня, 19:05 Комментарии2
Мещеряков: «„Локо“ в следующем сезоне хочет замахнуться на „золотой дубль“»
Сегодня, 18:55 Комментарии8
Стоцкий: «Мы боролись за чемпионство до конца»
Сегодня, 18:32 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 847
сегодня в 19:14
Победили по сути в товарищеской игре.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100