Рахимов: «„Ахмат“ хорошо провел весеннюю часть чемпионата»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал победу над «Ростовом» в заключительном туре РПЛ .

Сегодня нужно порадоваться победе, порадоваться тому, что эти полгода были хорошие. Сказал сегодня ребятам, чтобы они обратили внимание, как за них стали болеть. Где-то год назад они это потеряли. Мы видели, как нас поддерживали в матчах со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом». Мы прошли весеннюю стадию чемпионата, эти полгода, хорошо.

Надо порадоваться за команду, она возрождается, поднимается, показывает неплохой футбол. Для меня важно, что есть качество игры. Сейчас команда уйдет в отпуск и с 14 июня начнет подготовку к новому сезону. Не знаю, кто останется, кто уйдет, кто-то подписывает новый контракт. То, что команда будет жить – это однозначно.