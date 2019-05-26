«Интер» обыграл «Эмполи» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

«Интер» одержал победу над «Эмполи» в заключительном туре чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб занял четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эмполи» покидает элитный дивизион.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Эмполи» 2:1 (0:0)
Голы: Кейта 51, Наингголан 81 - Траоре 76
Нереализованный пенальти: Икарди 61
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа (Кейта 46), Весино, Брозович, Политано, Наингголан, Перишич (Дальберт 74), Икарди (Мартинес 71)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Эмполи»: Дронговски, Майетта (Учан 71), Сильвестре, Делль'Орко, Беннасер, Ди Лоренцо, Аква (Бриги 71), Траоре, Паяч, Капуто, Фариас
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.
Предупреждения: Кейта 52, Паяч 64, Перишич 73, Д'Амброзио 90+9
Удаления: Кейта 90+7, Перуччини 90+8
Судья: Банти Лука.
В параллельном матче «Милан» одержал победу над СПАЛом.
Икарди успел коснуться мяча, Дронговски зацепил правую ногу арга, а погладил там мяч вратарь своей ногой или нет невероятно сложно разглядеть.
И даже если не было пенальти, то как это сказалось на результата матча?
Икарди успел коснуться мяча, Дронговски зацепил правую ногу арга, а погладил там мяч вратарь своей ногой или нет невероятно сложно разглядеть.
И даже если не было пенальти, то как это сказалось на результата матча?
Впрочем ничего нового - картонный клуб через кабинеты снова становится четвёртым.
Впрочем ничего нового - картонный клуб через кабинеты снова становится четвёртым.
Месси, Суарес, Кевин Де Брюйне, Салах, Мане, Левандовский, Роналда, Ракитич, Видаль, Ван Дейк и прочая шпана уже спешат занимать очередь у офиса великого интернационала.
Гип-гип Ура!!!! Главное на Хапоэль и Айнтрахт не нарваться и кубки наши.
Месси, Суарес, Кевин Де Брюйне, Салах, Мане, Левандовский, Роналда, Ракитич, Видаль, Ван Дейк и прочая шпана уже спешат занимать очередь у офиса великого интернационала.
Гип-гип Ура!!!! Главное на Хапоэль и Айнтрахт не нарваться и кубки наши.
Качественный уверенный агрессивный Интер, бедный Эмполи и великолепный Дронговски в первом тайме. Уставший надломленный Интер, вдохновенный Эмполи и легендарный Ханданович после слитого Икарди 60%-го пенальти и травмы Перишича.
Бальде сделал шоу. Отлично вошёл в игру, зарешал и идиотски удалился.
Браво Весино! Второй год подряд втаскивает Интер в ЛЧ.
Интер и Аталанта в ЛЧ, а Милан мимо. Всё так как и должно было быть.
Эмполи жаль, но уж лучше они чем Дженоа.
Качественный уверенный агрессивный Интер, бедный Эмполи и великолепный Дронговски в первом тайме. Уставший надломленный Интер, вдохновенный Эмполи и легендарный Ханданович после слитого Икарди 60%-го пенальти и травмы Перишича.
Бальде сделал шоу. Отлично вошёл в игру, зарешал и идиотски удалился.
Браво Весино! Второй год подряд втаскивает Интер в ЛЧ.
Интер и Аталанта в ЛЧ, а Милан мимо. Всё так как и должно было быть.
Эмполи жаль, но уж лучше они чем Дженоа.
Всё равно весело смотреть, как интерасты перепуганно выносят мячи)
Посмеёмся с них в ЛЧ.
Банти просто ас вытягивания интера. Как он красиво разобрался в концовке - типа наудалял всех, гол отменил, но по факту лишь сбил темп, который Эмполи взвинтил.)
А Эмполи вылетает вполне заслуженно - кто кабинетный интер пропускает в ЛЧ, тому в элите делать нечего.
Всё равно весело смотреть, как интерасты перепуганно выносят мячи)
Посмеёмся с них в ЛЧ.
Банти просто ас вытягивания интера. Как он красиво разобрался в концовке - типа наудалял всех, гол отменил, но по факту лишь сбил темп, который Эмполи взвинтил.)
А Эмполи вылетает вполне заслуженно - кто кабинетный интер пропускает в ЛЧ, тому в элите делать нечего.