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«Интер» обыграл «Эмполи» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

вчера, 23:34
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Эмполи» в заключительном туре чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб занял четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эмполи» покидает элитный дивизион.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Эмполи» 2:1 (0:0)
Голы: Кейта 51, Наингголан 81 - Траоре 76

Нереализованный пенальти: Икарди 61

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа (Кейта 46), Весино, Брозович, Политано, Наингголан, Перишич (Дальберт 74), Икарди (Мартинес 71)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Эмполи»: Дронговски, Майетта (Учан 71), Сильвестре, Делль'Орко, Беннасер, Ди Лоренцо, Аква (Бриги 71), Траоре, Паяч, Капуто, Фариас
Главный тренер: Андреацолли Аурелио.

Предупреждения: Кейта 52, Паяч 64, Перишич 73, Д'Амброзио 90+9

Удаления: Кейта 90+7, Перуччини 90+8

Судья: Банти Лука.

В параллельном матче «Милан» одержал победу над СПАЛом.

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Все комментарии
Champion82
Champion82
сегодня в 00:02
Молодцы!
RMUKMU
RMUKMU ответил Bеликий Князь
   241 / 828
вчера в 23:56
Не спорный, а левый. На повторе видно, что кипер играл в мяч, а прелюбодей симулировал, цепляясь задней ногой за ногу голкипера. Банти посмотрел повтор и проявил верх цинизма. Впрочем ничего нового - картонный клуб через кабинеты снова становится четвёртым.
65 на 35, то есть скорее да чем нет. На камере со стороны Икарди пенальти не было, а на камере со стороны поляка - был.
Икарди успел коснуться мяча, Дронговски зацепил правую ногу арга, а погладил там мяч вратарь своей ногой или нет невероятно сложно разглядеть.
И даже если не было пенальти, то как это сказалось на результата матча?
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил RMUKMU
   39 / 828
вчера в 23:50
Ахаха. Пенальти не левый, а спорный. А рука, видимо, тебе приснилась.
Не спорный, а левый. На повторе видно, что кипер играл в мяч, а прелюбодей симулировал, цепляясь задней ногой за ногу голкипера. Банти посмотрел повтор и проявил верх цинизма.
Впрочем ничего нового - картонный клуб через кабинеты снова становится четвёртым.
Migelito
Migelito ответил Bеликий Князь
   477 / 828
вчера в 23:49
Так интер же такой же судейский проект, как и Ливерпуль)
Навязчивая какая-то идея про Ливерпуль у тебя) Успокойся уже)
Камелошка
Камелошка
   540 / 828
вчера в 23:48
Как я щаслив нерадзурцы. Великий Эмполентус сломлен, мы в лиге шампиньонов. Обязуюсь отблагодарить китайских повелителей добросовестным трудом на рисовых полях.
Месси, Суарес, Кевин Де Брюйне, Салах, Мане, Левандовский, Роналда, Ракитич, Видаль, Ван Дейк и прочая шпана уже спешат занимать очередь у офиса великого интернационала.
Гип-гип Ура!!!! Главное на Хапоэль и Айнтрахт не нарваться и кубки наши.
RMUKMU
RMUKMU ответил Bеликий Князь
   241 / 828
вчера в 23:48
Не Ханданович, а Банти. Пенку левую поставил, а в ворота интера за игру рукой не дал. Всё равно весело смотреть, как интерасты перепуганно выносят мячи) Посмеёмся с них в ЛЧ. Банти просто ас вытягивания интера. Как он красиво разобрался в концовке - типа наудалял всех, гол отменил, но по факту лишь сбил темп, который Эмполи взвинтил.) А Эмполи вылетает вполне заслуженно - кто кабинетный интер пропускает в ЛЧ, тому в элите делать нечего.
Ахаха. Пенальти не левый, а спорный. А рука, видимо, тебе приснилась.
RMUKMU
RMUKMU
   241 / 828
вчера в 23:45
Охрененно шикарный матч!
Качественный уверенный агрессивный Интер, бедный Эмполи и великолепный Дронговски в первом тайме. Уставший надломленный Интер, вдохновенный Эмполи и легендарный Ханданович после слитого Икарди 60%-го пенальти и травмы Перишича.
Бальде сделал шоу. Отлично вошёл в игру, зарешал и идиотски удалился.
Браво Весино! Второй год подряд втаскивает Интер в ЛЧ.
Интер и Аталанта в ЛЧ, а Милан мимо. Всё так как и должно было быть.
Эмполи жаль, но уж лучше они чем Дженоа.
dzvinka
dzvinka
   158 / 828
вчера в 23:44
зачем? Лучше бы Торино либо Сампа присоединились к Аталанте. Оба миланских клуба абсолютно чужие на этом празднике жизни... как и Наполи впрочем.
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Migelito
   39 / 828
вчера в 23:43
Почти весь второй тайм Эмполи возили мордой об газон Интер, на их же поле. Караул какой-то.
Так интер же такой же судейский проект, как и Ливерпуль)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил zim289
   39 / 828
вчера в 23:42
Парика себе взад забирайте, мы ждём Моуриньо или Симеоне.
А какая вам разница под руководством какого физрука вы будете получать по щам от Айнтрахтов? Аха-ха)
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил juvenale
   39 / 828
вчера в 23:41
5ович вытянул картонное дрьмо в лч.....теперь ждем парика-предателя во главе этого сброда
Не Ханданович, а Банти. Пенку левую поставил, а в ворота интера за игру рукой не дал.
Всё равно весело смотреть, как интерасты перепуганно выносят мячи)
Посмеёмся с них в ЛЧ.

Банти просто ас вытягивания интера. Как он красиво разобрался в концовке - типа наудалял всех, гол отменил, но по факту лишь сбил темп, который Эмполи взвинтил.)
А Эмполи вылетает вполне заслуженно - кто кабинетный интер пропускает в ЛЧ, тому в элите делать нечего.
Migelito
Migelito
   477 / 828
вчера в 23:40
Почти весь второй тайм Эмполи возили мордой об газон Интер, на их же поле. Караул какой-то.
zim289
zim289 ответил juvenale
   574 / 828
вчера в 23:38
5ович вытянул картонное дрьмо в лч.....теперь ждем парика-предателя во главе этого сброда
Парика себе взад забирайте, мы ждём Моуриньо или Симеоне.
juvenale
juvenale
   49 / 828
вчера в 23:37
5ович вытянул картонное дрьмо в лч.....теперь ждем парика-предателя во главе этого сброда
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