«Зенит» - самая посещаемая команда РПЛ. «Спартак» - на втором месте

Завершился очередной сезон в РПЛ.
Самой посещаемой командой турнира стал «Зенит», который установил новый рекорд чемпионата по этому показателю.
Вторым стал «Спартак», а на третьем месте оказался «Ростов». Предлагаем посмотреть на полный список:
Завершился очередной сезон в РПЛ.
Самой посещаемой командой турнира стал «Зенит», который установил новый рекорд чемпионата по этому показателю.
Вторым стал «Спартак», а на третьем месте оказался «Ростов». Предлагаем посмотреть на полный список:
тут болельщики Спартака не делали байкота и на выездных матчей не раздают бесплатно билеты на Дворцовой площади.
по выездным матчам Спартак на 1 месте.
тут болельщики Спартака не делали байкота и на выездных матчей не раздают бесплатно билеты на Дворцовой площади.
по выездным матчам Спартак на 1 месте.
Думать и писАть, а не наоборот...
Думать и писАть, а не наоборот...