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«Зенит» - самая посещаемая команда РПЛ. «Спартак» - на втором месте

сегодня, 10:01

Завершился очередной сезон в РПЛ.

Самой посещаемой командой турнира стал «Зенит», который установил новый рекорд чемпионата по этому показателю.

Вторым стал «Спартак», а на третьем месте оказался «Ростов». Предлагаем посмотреть на полный список:

«Зенит» - самая посещаемая команда РПЛ. «Спартак» - на втором месте

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nikot
nikot ответил lotsman
   712 / 828
сегодня в 10:33
Ты в таблицу посмотри бесплатно, кто там пешеход. А когда, в очередной раз приедешь в Питер на матч Зенит - Спартак, приобрети бесплатный билет. Вот тогда и будешь говорить о бесплатных билетах.
Я вообще то в Питере живу и мне на работе билеты предлагают,так что знаю о чем говорю!
nikot
nikot
   712 / 828
сегодня в 10:32
И как можно ходить на стадик за деньги и смотреть на команду в которой нет ни одного игрока из Питера!Этого в истории футбола еще не было.....нонсенс болотного масштаба!Политика газпрома,скупить всех лучших и обос....я в Европе.В хоккее с Ска тоже самое(все приезжие играют).Тренер Воробьев из Ска,тоже самое и из сборной сделал!Итог и там и там известен!!!Про школу зенит-2 с Радимовым во главе не забываем или наоборот можно забыть!
LOpp
LOpp
   15 / 828
сегодня в 10:32
самый главный показатель - это посещение выездных матчей.
тут болельщики Спартака не делали байкота и на выездных матчей не раздают бесплатно билеты на Дворцовой площади.
по выездным матчам Спартак на 1 месте.
Doping87
Doping87
   191 / 828
сегодня в 10:30
Из 4х миллионов болельщиков, посетивших матчи 16 команд РПЛ, на Зенит пришло 1 миллион! Так что отрыв от остальных колосальный!
EAGuar As
EAGuar As
   70 / 828
сегодня в 10:28
Хорошая посещаемость .
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 10:28
И здесь свиней обошли
Footbolista
Footbolista ответил удав
   16 / 828
сегодня в 10:27
А если бы в Москве был только один клуб как в Питере?)...и ему подарили стадион за 50 млрд. ?
Думать и писАть, а не наоборот...
lotsman
lotsman ответил nikot
   492 / 828
сегодня в 10:24
зенит делает посещаемость бесплатными билетами,хватит чушь писать!Только тот ,кто бесплатно ходил,за деньги потом не пойдет!На пешеходов в синем только бесплатно можно смотреть!!!
Ты в таблицу посмотри бесплатно, кто там пешеход. А когда, в очередной раз приедешь в Питер на матч Зенит - Спартак, приобрети бесплатный билет. Вот тогда и будешь говорить о бесплатных билетах.
Nimbles
Nimbles
   82 / 828
сегодня в 10:20
На Комсомольской площади всем пассажирам, выходящим из поезда - подарок на выбор - бесплатный билет на свиней, ЦСКА или Локомотив, а на Динамо итак никто не ходит.
nikot
nikot
   712 / 828
сегодня в 10:19
зенит делает посещаемость бесплатными билетами,хватит чушь писать!Только тот ,кто бесплатно ходил,за деньги потом не пойдет!На пешеходов в синем только бесплатно можно смотреть!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Balanenok
сегодня в 10:18
Читай внимательно что я написал, тогда не будет глупых вопросов.
удав
удав
   152 / 828
сегодня в 10:14
посещаемость московских клубов некорректна ,т.к. минимум у них три выездных матча лишь формальны.весь выезд заключается в том что ты едешь просто на другую станцию метро. и да еще поездка в Тулу из Москвы тоже так себе выезд=)
particular
particular
   2 / 828
сегодня в 10:13
Торжество некоторых цифр на табло, обычно, не соответствует ожиданиям зрителей на трибунах... Чаще, убожество футбола на поле, оставляет любителей футбола дома у телевизоров для просмотра других чемпов...
Balanenok
Balanenok ответил ЦСКА Самый титулованный
   45 / 828
сегодня в 10:12
Посещаемость это конечно хорошо, но чем больше трофеев тем лучше, а здесь ещё Зениту далеко до ЦСКА.
А при чем здесь ЦСКА, если у него посещаемость на уровне Крыльев Советов?
parallels
parallels
   1 / 828
сегодня в 10:09
федун раздавал билеты у метро не покладая рук!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 10:07
Посещаемость это конечно хорошо, но чем больше трофеев тем лучше, а здесь ещё Зениту далеко до ЦСКА.
Don trambon
Don trambon
   88 / 828
сегодня в 10:06
Чот казанский халтурил весь сезон, мало манекенов приносил на матч.
oncha
oncha
   99 / 828
сегодня в 10:04
Зенит везде первый!
Nafnafik
Nafnafik
   75 / 828
сегодня в 10:02
Спартаку опять приписали зрителей, не ходят на свиней столько.
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