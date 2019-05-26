«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости

сегодня, 17:46

«Зенит» снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19.

С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом «Зенита».

Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой РПЛ как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом Премьер-Лиги.

По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой Бундеслиге – 43,148 болельщиков, в английской Премьер-Лиге – 37,934, в испанской Ла Лиге – 26243, в итальянской Серии А – 23,090, во французской Лиге 1 – 22,713.

Напомним, что сегодня «Зенит» одержал крупную победу над «Енисеем».