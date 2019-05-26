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«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости

сегодня, 17:46

«Зенит» снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19.

С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом «Зенита».

Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой РПЛ как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом Премьер-Лиги.

По этому показателю «Зенит» опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой Бундеслиге – 43,148 болельщиков, в английской Премьер-Лиге – 37,934, в испанской Ла Лиге – 26243, в итальянской Серии А – 23,090, во французской Лиге 1 – 22,713.

Напомним, что сегодня «Зенит» одержал крупную победу над «Енисеем».

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   93 / 843
сегодня в 17:56
Зенит ставит рекорды, а стыдно всегда за свиней почему-то.
Олeневод
Олeневод
   243 / 843
сегодня в 17:54
Ждём остроумные комменты к-б фанов про манекены и бесплатные билеты
Лакшери
Лакшери
   78 / 843
сегодня в 17:54
Браво Зенит !
Бестрофейный
Бестрофейный
   207 / 843
сегодня в 17:53
У Зенита всё лучшее, стадион, посещаемость, болельщики. У свиней всё убогое и потрепанное.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   156 / 843
сегодня в 17:51
Клоны Боярского, Орлова и Радимова были замечены на разных частях туалет-арены. Газпром - клоны размножаются.
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 17:48
Вот это уровень.
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