«Зенит» обратился к болельщикам перед игрой с «Енисеем»

«Зенит» выступил с обращением к болельщикам в преддверии матча 30-го тура РПЛ против «Енисея».

«Зенит» поддерживает инициативу прохода, посвященного завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-Лиги, и направленного на демонстрацию единства всех болельщиков нашей команды.

Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник.

Ждем вас в воскресенье на «Газпром Арене»! «Зенит» — чемпион.