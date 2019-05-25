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«Зенит» обратился к болельщикам перед игрой с «Енисеем»

сегодня, 20:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейЗавтра в 14:00 Не начался

«Зенит» выступил с обращением к болельщикам в преддверии матча 30-го тура РПЛ против «Енисея».

«Зенит» поддерживает инициативу прохода, посвященного завоеванию кубка чемпионов Российской Премьер-Лиги, и направленного на демонстрацию единства всех болельщиков нашей команды.

Сине-бело-голубые убедительно просят участников шествия воздержаться от противоправных действий, которые могли бы повлечь за собой массовые беспорядки и испортить наш общий праздник.

Ждем вас в воскресенье на «Газпром Арене»! «Зенит» — чемпион.

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FILL3286
FILL3286
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сегодня в 20:39
завтра в деревне у лазурных праздник будет гей парад!
хахах хах хах ах ха хах
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