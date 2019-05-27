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Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

сегодня, 11:14

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.

Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы – сила!

Накануне футболист лайкнул пост с призывом не слушать наставника команды Олега Кононова, который заявил, что голкипер допустил две ошибки в матче с «Оренбургом». 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   141 / 832
сегодня в 12:05
Пора ему паковать чемоданы.
МКС
МКС ответил Так Себе Аналитик
   20 / 832
сегодня в 12:02
По факту, если бы не косяк Максименко, пропустивший решающий нелепый гол от ПАОКа, вы бы в ЛЧ играли, так что этого ходячего косяка не стоит защищать
Винить воротчика всегда легче всего

Прикинь в хоккее иногда снимают вратаря

Но если шайба при плохом взаимодействии команды случайно залетает в ворота

Почему то никому не приходит в голову винить голкипера
ermak6848
ermak6848 ответил RIR68
   171 / 832
сегодня в 11:56
безобразие! почему молчит Назаров???
на ум поэту ничего не приходит..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил МКС
   32 / 832
сегодня в 11:56
По факту, если бы не косяк Максименко, пропустивший решающий нелепый гол от ПАОКа, вы бы в ЛЧ играли, так что этого ходячего косяка не стоит защищать
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 832
сегодня в 11:54
Похоже , Олежке пришел кирдык!!!
RIR68
RIR68
   134 / 832
сегодня в 11:53
безобразие! почему молчит Назаров???
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   46 / 832
сегодня в 11:43
ПИДЖАК СКАЗАЛ, ЧТО ИЗ-ЗА ТЕБЯ ПРОДУЛИ !

ГЫ-ГЫ
МКС
МКС
   20 / 832
сегодня в 11:43
Нормально Максимка

Все будет путем

Надеюсь Федун сделает выводы

У нас будет новый тренер и команда с желанием играть в футбол

А не слоняться по полю смеха ради

Тогда и пенять надо будет на себя, а не воротчика крайним оставлять
Danrog
Danrog
   133 / 832
сегодня в 11:31
Максименко начал формировать новую ОПГ "Курьез".
Роман Романов
Роман Романов
   442 / 832
сегодня в 11:30
Продолжай в следующем сезоне радовать всю страну своими ляпами. В составе Спартака естественно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   32 / 832
сегодня в 11:26
Типичный двуличный спартач, вместе сила, а тренеру - дизлайк.
МапС
МапС
   63 / 832
сегодня в 11:25
Ошибки вратаря должны исправлять нападающие, забивающие голы.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   4 / 832
сегодня в 11:24
Продолжай радовать своими шедеврами, как от Рыкова.
drug01
drug01
   118 / 832
сегодня в 11:19
Надо поддержать всякое бывает....
счет 7-0
счет 7-0
   64 / 832
сегодня в 11:16
Гнать эту 75 из команды пока не поздно, второй глушаков объявился.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 832
сегодня в 11:15
"Макс! Бомбу!"
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