Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

сегодня, 11:14

Голкипер «Спартака» выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.

Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы – сила!

Накануне футболист лайкнул пост с призывом не слушать наставника команды Олега Кононова, который заявил, что голкипер допустил две ошибки в матче с «Оренбургом».