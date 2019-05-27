Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы – сила!
Накануне футболист лайкнул пост с призывом не слушать наставника команды Олега Кононова, который заявил, что голкипер допустил две ошибки в матче с «Оренбургом».
Прикинь в хоккее иногда снимают вратаря
Но если шайба при плохом взаимодействии команды случайно залетает в ворота
Почему то никому не приходит в голову винить голкипера
Прикинь в хоккее иногда снимают вратаря
Но если шайба при плохом взаимодействии команды случайно залетает в ворота
Почему то никому не приходит в голову винить голкипера
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Все будет путем
Надеюсь Федун сделает выводы
У нас будет новый тренер и команда с желанием играть в футбол
А не слоняться по полю смеха ради
Тогда и пенять надо будет на себя, а не воротчика крайним оставлять
Все будет путем
Надеюсь Федун сделает выводы
У нас будет новый тренер и команда с желанием играть в футбол
А не слоняться по полю смеха ради
Тогда и пенять надо будет на себя, а не воротчика крайним оставлять