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Лопетеги: «Я не хотел уходить из сборной Испании - меня оттуда выгнали»

сегодня, 08:41

Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в интервью Universo Valdano вспомнил о своем уходе из национальной команды накануне чемпионата мира 2018 года.

Лопетеги был уволен местной федерацией футбола после того как стало известно, что после мундиаля специалист возглавит «Реал».

Кто-то мог подумать, что я по своей инициативе ушел из сборной, но я никак не мог принять такого решения, так как работа в сборной - это великая мечта и огромная ответственность. Случилось так, что меня попросту выгнали оттуда. 

После увольнения Лопетеги сборную принял Фернандо Йерро, дошедший с командой до 1/8 финала. 

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Морозовский
Морозовский
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сегодня в 08:51
Зря выгнали.
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