Азар: «Я мог перейти в МЮ, „Сити“, „Тоттенхэм“, но сделал правильный выбор»

Полузащитник «Челси» вспомнил о своём переходе в лондонский клуб из «Лилля». Бельгиец перебрался в Англию в 21 год и сейчас проводит свой седьмой сезон за «Челси».

Я был ребёнком, когда переходил в «Челси». Теперь я уже мужчина. Хотя как личность я не изменился. Я всё тот же.

Мне было немного боязно, когда я только приехал. Дидье Дрогба покинул команду, а без него вам трофеи не гарантированы. Но всё же моими одноклубниками были топ-футболисты.