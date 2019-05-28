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Азар: «Я мог перейти в МЮ, „Сити“, „Тоттенхэм“, но сделал правильный выбор»

сегодня, 05:55

Полузащитник «Челси» Эден Азар вспомнил о своём переходе в лондонский клуб из «Лилля». Бельгиец перебрался в Англию в 21 год и сейчас проводит свой седьмой сезон за «Челси».

Я был ребёнком, когда переходил в «Челси». Теперь я уже мужчина. Хотя как личность я не изменился. Я всё тот же.

Мне было немного боязно, когда я только приехал. Дидье Дрогба покинул команду, а без него вам трофеи не гарантированы. Но всё же моими одноклубниками были топ-футболисты.

Если взглянуть на эти семь лет в «Челси», вместе мы добились потрясающих вещей. Мы вместе выигрывали трофеи, и я этому очень рад. У меня был шанс перейти в МЮ, «Сити», «Тоттенхэм», но я сделал правильный выбор.

Финальный матч Лиги Европы против «Арсенала» может стать последней игрой Азара за «Челси».

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