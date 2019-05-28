Альба: «Мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов»

Защитник «Барселоны» ответил на критику в адрес «сине-гранатовых» после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2).

Это очень непростой момент для всей команды, так как мы были очень близки к треблу, но в итоге выиграть его не удалось.

К лучшему или к худшему, мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов. А брать трофеи по-настоящему трудно. Мы все должны гораздо больше ценить победу в чемпионате, потому что создаётся такое ощущение, что если ты взял только этот трофей, то сезон можно считать провальным.

Если вынести за скобки эти две игры [матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» и финал Кубка Испании], с индивидуальной точки зрения, это был мой лучший сезон в карьере, но как и все люди, я допускаю ошибки и не должен этого стыдиться.

Команда старалась до самого конца, хотя в матче с «Валенсией» мы не показали свою лучшую игру. Теперь пришло время для физического и психологического восстановления.