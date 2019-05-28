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Альба: «Мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов»

сегодня, 06:47

Защитник «Барселоны» Жорди Альба ответил на критику в адрес «сине-гранатовых» после поражения от «Валенсии» в финале Кубка Испании (1:2).

Это очень непростой момент для всей команды, так как мы были очень близки к треблу, но в итоге выиграть его не удалось.

К лучшему или к худшему, мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов. А брать трофеи по-настоящему трудно. Мы все должны гораздо больше ценить победу в чемпионате, потому что создаётся такое ощущение, что если ты взял только этот трофей, то сезон можно считать провальным.

Если вынести за скобки эти две игры [матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» и финал Кубка Испании], с индивидуальной точки зрения, это был мой лучший сезон в карьере, но как и все люди, я допускаю ошибки и не должен этого стыдиться.

Команда старалась до самого конца, хотя в матче с «Валенсией» мы не показали свою лучшую игру. Теперь пришло время для физического и психологического восстановления.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   117 / 828
сегодня в 07:45
Может всё таки избаловалиСЬ трофеями?? =)) Если на Энфилде атмосфера/напряжение /напор соперника - то Валенсии как-то буднично проиграли (да мог Месси и забить, но мог ведь и Гедеш два забивать)... Ну и зона Альбы в решающих матчах - насколько он шикарен в атаке, настолько же "не очень" в защите =(((
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 07:29
"Барса" с такими возможностями должна выигрывать всё что можно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   99 / 828
сегодня в 06:53
В общем,все по делу сказал
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 828
сегодня в 06:51
Всем бы их проблемы.
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