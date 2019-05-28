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Эмери: «В начале сезона говорил игрокам, что будем бороться за все трофеи»

сегодня, 06:12
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии финала Лиги Европы против «Челси» подчеркнул, что «канониры» изначально ставили цель успешно выступить в этом турнире.

Первоочерёдная мысль, которую я должен был донести до футболистов в этом сезоне, сводилась к тому, что мы будем бороться за победы во всех турнирах. Когда мы стартовали в Лиге Европы, некоторые футболисты предпочитали играть в Премьер-Лиге. Хорошо, но это мне решать, кому предоставить отдых, а кому нет. 

Я не хочу, чтобы вы думали, что можете не участвовать в матчах на ранней стадии, но прийти ко мне с наступлением полуфинала или финала и сказать, что вот он я, готов к игре. В течение всего сезона этому турниру уделялось большое внимание, ставились цели добиться чего-то серьёзного.

По слухам, УЕФА запретил «Арсеналу» во время финала ЛЕ поддерживать игрока команды Генриха Мхитаряна, который по соображениям безопасности не полетел в столицу Азербайджана на матч с «Челси».

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