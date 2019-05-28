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Сарри: «Мне кажется, „Челси“ заслужил трофей в этом сезоне»

сегодня, 06:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. «Арсенал» здорово действует в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Противостоять им нелегко. 

Мы хотели играть в финале не ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться в ЛЧ через Премьер-Лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что победителем Лиги Европы станет «Челси».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   71 / 828
сегодня в 07:52
Удачи Арсеналу .
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 07:49
Толстый заремба зарешает. Чукотка вперде!
Alpribas
Alpribas
   44 / 828
сегодня в 07:29
Если Арсенал позволит.
cska plus
cska plus
   6 / 828
сегодня в 07:07
Мне кажется, что и Арсенал заслужил трофей.
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