Сарри: «Мне кажется, „Челси“ заслужил трофей в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».
Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. «Арсенал» здорово действует в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Противостоять им нелегко.
Мы хотели играть в финале не ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться в ЛЧ через Премьер-Лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, «Челси» заслужил трофей в этом сезоне.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что победителем Лиги Европы станет «Челси».