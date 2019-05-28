Сарри: «Мне кажется, „Челси“ заслужил трофей в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Обычно мы с «Арсеналом» играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. «Арсенал» здорово действует в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Противостоять им нелегко.