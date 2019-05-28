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Перес: «У меня с Роналду всегда были прекрасные отношения»

сегодня, 02:35

Президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что уход Криштиану Роналду в «Ювентус» не был связан с тем, что «сливочные» не стали помогать игроку погасить долги перед налоговой службой Испании.

Думаю, на тот момент Роналду совершенно ясно был уверен в том, что хочет нового вызова.

За девять лет в «Реале» он никогда не создавал никаких проблем, он ни разу не опоздал или что-то в этом роде.

Считаю, что это мой лучший новичок, которого я подписал для «Реала». У меня всегда были прекрасные отношения с Криштиану. У нас никогда не было с ним проблем, даже из-за денег. И мы никогда не говорили о его долге [перед налоговой].

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Kresi frok
Kresi frok
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сегодня в 02:43
пэрыс молодец, убил 2 зайцев, да не помог ранальде погасить долги и тд, но при этом же сэкономил и вложил в свистуна, ранальда и ко взяли левые 3 очка в чемпионате.
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