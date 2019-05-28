Перес: «У меня с Роналду всегда были прекрасные отношения»

Президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что уход в «Ювентус» не был связан с тем, что «сливочные» не стали помогать игроку погасить долги перед налоговой службой Испании.

Думаю, на тот момент Роналду совершенно ясно был уверен в том, что хочет нового вызова.

За девять лет в «Реале» он никогда не создавал никаких проблем, он ни разу не опоздал или что-то в этом роде.

Считаю, что это мой лучший новичок, которого я подписал для «Реала». У меня всегда были прекрасные отношения с Криштиану. У нас никогда не было с ним проблем, даже из-за денег. И мы никогда не говорили о его долге [перед налоговой].