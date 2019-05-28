Кейн: «Для меня быть в финале ЛЧ с „Тоттенхэмом“ – нечто из ряда вон»

Нападающий «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Выше победы в Лиге чемпионов и быть ничего не может. За последние четыре-пять лет, при Маурисио Почеттино, мы строили планы, как стать одной из сильнейших команд Европы. Выход в финал Лиги чемпионов – событие поистине особенное. Это чувство описать сложно. Стараюсь об этом много не думать, чтобы эмоции не взяли верх, но это, конечно, событие грандиозное. Для меня, как для болельщика «шпор», это сценарий из самых смелых грёз. Даже когда я занимался в клубной академии, ни о чём подобном нам мечтать не приходилось.

Встречаться в финале с английским клубам несколько странно. Мы, конечно, привыкли к атмосфере Премьер-Лиги, но в конечном итоге в соперниках у нас просто очередной гранд, с которым надо сразиться. В этом сезоне мы уже пару раз играли с «Ливерпулем», и он оказывался сильнее. Впрочем, думаю, в последние годы мы выдали с ним ряд хороших поединков. Матч будет трудным, но мы знаем, что если сыграем в свою силу, то можем выиграть.

Все знают, что «Ливерпуль» – клуб с великой историей, но, на мой взгляд, когда всё решается в финале, то это всего одна встреча, 90 или 120 минут, и надо просто отдать ей все силы, по-настоящему постараться вписать себя в историю. Как клуб мы ещё пять-десять лет назад не могли об этом даже мечтать, а сейчас мы здесь, имеем такую возможность, и надо ухватиться за неё обеими руками.

Каково будет выйти на газон в субботу? Мотивации выше в футболе не придумаешь. Каждый ребёнок мечтает стать однажды сильнейшим в Европе. Быть в финале в составе клуба, с которым я связан всю жизнь, – это нечто из ряда вон. Мне остаётся только отдать все силы, все без остатка.

Мечтал ли я однажды поднять трофей над головой? Конечно. Совру, если скажу, что такого не было. Конечно, о таком думаешь, мечтаешь. Странное чувство – от успеха нас отделяет всего один матч, и мы понимаем, что всё в наших руках. Самое главное, сконцентрироваться на игре. Будем надеяться, мечта осуществится.