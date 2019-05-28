«Барселона» приняла решение уволить Вальверде

вчера, 23:20

«Барселона» в ближайшее время сообщит об отставке с поста главного тренера команды. Клуб уже уведомил испанского специалиста о своем решении.

Кто станет новым наставником команды, пока неизвестно. По слухам, «Барселону» возглавит Роберто Мартинес.