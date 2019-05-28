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«Барселона» приняла решение уволить Вальверде

вчера, 23:20

«Барселона» в ближайшее время сообщит об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Клуб уже уведомил испанского специалиста о своем решении.

Кто станет новым наставником команды, пока неизвестно. По слухам, «Барселону» возглавит Роберто Мартинес.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 825
сегодня в 00:30
ожидалось
Caniggia
Caniggia
   65 / 825
сегодня в 00:20
Вот это поворот! Меська всё же решил избавиться от неугодного физрука и теперь чешет репу, думая кого из корешей назначить.
дурман
дурман ответил Летучий-Голландец.
   373 / 825
сегодня в 00:16
Думаю в этом не один тренер виноват.
Игроки тоже бездарно сыграли.
Abverin
Abverin
   51 / 825
сегодня в 00:15
Трудно там любому тренеру.
trimetil
trimetil
   233 / 825
сегодня в 00:13
Зачем им тренер? Там Меся все решает.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   116 / 825
сегодня в 00:09
Я считаю не правельное решения
mangoх12
mangoх12 ответил ALBA BARCELONA 21
   25 / 825
вчера в 23:56
Прекрасно но жалко муравья тоже.Кто такой мартинец,кто напишет!Хотел бы Куман,Хаг или Семина.
по поводу Семина хорошая шутка ))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   107 / 825
вчера в 23:49
Прекрасно но жалко муравья тоже.Кто такой мартинец,кто напишет!Хотел бы Куман,Хаг или Семина.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 825
вчера в 23:48
Здравый смысл восторжествовал!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил дурман
   218 / 825
вчера в 23:44
Да хоть Аллегри)
Лишь бы не этот человек.
Спасибо ему за 2 чемпионства, но то, что произошло в лч нельзя пропускать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   218 / 825
вчера в 23:41
Пока не увижу официальной информации, не поверю.
Ну а так, конечно хотелось бы увидеть другого специалиста.
mondial18
mondial18
   648 / 825
вчера в 23:39
не стали церемониться
дурман
дурман
   373 / 825
вчера в 23:34
Уверен что это будет Куман
3ton
3ton
   203 / 825
вчера в 23:32
Жаль 😑
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