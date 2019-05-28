«Барселона» приняла решение уволить Вальверде

«Барселона» в ближайшее время сообщит об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Клуб уже уведомил испанского специалиста о своем решении.
Кто станет новым наставником команды, пока неизвестно. По слухам, «Барселону» возглавит Роберто Мартинес.
Игроки тоже бездарно сыграли.
Игроки тоже бездарно сыграли.
Лишь бы не этот человек.
Спасибо ему за 2 чемпионства, но то, что произошло в лч нельзя пропускать
Лишь бы не этот человек.
Спасибо ему за 2 чемпионства, но то, что произошло в лч нельзя пропускать
Ну а так, конечно хотелось бы увидеть другого специалиста.
Ну а так, конечно хотелось бы увидеть другого специалиста.