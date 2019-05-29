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Гендиректор «Анжи»: «Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась»

сегодня, 21:14

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о проблемах клуба.

Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы предоставить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.

Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было предоставить комиссии, и не имело смысла обжаловать первоначальное ее решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше.

Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту — план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня.

Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении «Анжи», а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба.

В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя таким образом от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами.

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
   40 / 828
сегодня в 21:34
Это важно - держите нас в курсе
Sergey Z
Sergey Z
   236 / 828
сегодня в 21:28
Не умеют работать менеджеры - снимайтесь с соревнований!
Пупсятко
Пупсятко
   71 / 828
сегодня в 21:16
Сами деньги не прилетят.
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