Бюджет «Спартака» будет уменьшен до 90 млн евро

Во время сегодняшнего заседания совета директоров «Спартака» был утвержден бюджет клуба на следующий сезон.
В кампании-2019/20 бюджет «красно-белых» будет несколько уменьшен и составит порядка 90 млн евро.
Напомним, наставник «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту в следующем сезоне.
Ждем продажи конюшни)))
Ждем продажи конюшни)))
– Гинер: Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов.
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Кобылам лишь бы похрюкать! От Жени уже и те что на пальмах попрятались, вот и приходится по миру попрошайничать в аренду!
– Гинер: Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов.
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Кобылам лишь бы похрюкать! От Жени уже и те что на пальмах попрятались, вот и приходится по миру попрошайничать в аренду!
А потом позориться с вильяреалом,андерлехтом,лейпцигом и прочими грандами!
А потом позориться с вильяреалом,андерлехтом,лейпцигом и прочими грандами!