ГлавнаяНовости

Бюджет «Спартака» будет уменьшен до 90 млн евро

сегодня, 17:58

Во время сегодняшнего заседания совета директоров «Спартака» был утвержден бюджет клуба на следующий сезон.

В кампании-2019/20 бюджет «красно-белых» будет несколько уменьшен и составит порядка 90 млн евро.

Напомним, наставник «Спартака» Олег Кононов останется на своем посту в следующем сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Финансово-хозяйственная деятельность РФС признана положительной
Сегодня, 10:25 Комментарии3
Дефицит бюджета РФС за прошлый год составил 43 млн рублей
Сегодня, 09:45 Комментарии6
СлухиБрат владельца «Ман Сити» может купить «Ньюкасл»
Вчера, 13:30 Комментарии3
СлухиИнтернет-пираты украли бонус за переход Паредеса из «Зенита» в ПСЖ
Вчера, 12:30 Комментарии22
Власти Тульской области обещают поддержать «Арсенал» в связи с выходом в ЛЕ
24 мая Комментарии13
Официально«Ливерпуль» заработал больше «Манчестер Сити» в АПЛ по итогам сезона
23 мая ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Abverin
Abverin
   50 / 832
сегодня в 18:23
Это только на подкуп судей.
FILL3286
FILL3286 ответил ziborock
   13 / 832
сегодня в 18:21
– Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне? – Гинер: Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. ---------------------------------------------- Кобылам лишь бы похрюкать! От Жени уже и те что на пальмах попрятались, вот и приходится по миру попрошайничать в аренду!
    parallels
    parallels
       1 / 832
    сегодня в 18:21
    это сколько в пересчёте на зулусов? штук 200?
    ziborock
    ziborock ответил Snake Plissken
       29 / 832
    сегодня в 18:19
    Нищеброды. Опять Федуну пальму трясти
    – Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?

    – Гинер: Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов.
    ----------------------------------------------
    Кобылам лишь бы похрюкать! От Жени уже и те что на пальмах попрятались, вот и приходится по миру попрошайничать в аренду!
    Balanenok
    Balanenok
       41 / 832
    сегодня в 18:16
    Сказки, в которые трудно поверить.
    FILL3286
    FILL3286
       13 / 832
    сегодня в 18:11
    Мы не зенит каждый год тратить не можем по 150-200 млн евро!
    А потом позориться с вильяреалом,андерлехтом,лейпцигом и прочими грандами!
    ROLENTO
    ROLENTO
       287 / 832
    сегодня в 18:06
    Африка большая, куча зулусов спят и видят себя в спартаке!! Гы-Гы!
    Albasin
    Albasin
       10 / 832
    сегодня в 18:05
    Это официальный, а подпольный раздуют до безобразия за счет обворовывания народа.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
       49 / 832
    сегодня в 17:59
    Нищеброды. Опять Федуну пальму трясти
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100