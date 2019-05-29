Глушаков хочет получить компенсацию на руки, чтобы не делиться с женой

сегодня, 10:15

Полузащитник «Спартака» хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта наличными на руки.

По условиям соглашения, «красно-белые» должны будут выплатить Глушакову еще 3 млн евро, однако футболист согласен получить 1,5 млн (порядка 108 млн рублей), но при условии, что эти деньги будут ему выплачены сразу на руки.

Это футболисту нужно, чтобы не платить алименты бывшей жене.