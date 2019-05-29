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Глушаков хочет получить компенсацию на руки, чтобы не делиться с женой

сегодня, 10:15

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта наличными на руки.

По условиям соглашения, «красно-белые» должны будут выплатить Глушакову еще 3 млн евро, однако футболист согласен получить 1,5 млн (порядка 108 млн рублей), но при условии, что эти деньги будут ему выплачены сразу на руки.

Это футболисту нужно, чтобы не платить алименты бывшей жене.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 822
сегодня в 11:13
Дениска, ты ПОЗОРНИК! , козёл порхатый! ЧТОБЫ ТВОЕЙ НОГИ В "РОСТОВЕ" НЕ БЫЛО!
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 822
сегодня в 11:09
Для Спартака тоже удобно.
311
311
   34 / 822
сегодня в 10:59
Какой смысл прятать, их всё равно взыщут по суду!)
clop
clop ответил Так Себе Аналитик
   102 / 822
сегодня в 10:58
Ты точно уверен? Он дочери запретил выезд из страны, когда по решению суда её отдали матери. Да и вообще, пока Глушаков никак не походит на любящего отца.
Глушаков, конечно, далеко не пример для подражания. Но это еще не значит, что все новости про него соответствуют действительности. Пока не будет подтверждения от официальных лиц спартака, этой новости не стоит особо доверять.

В то же время никто не мешает поприкалываться над Глушаковым и его нынешней командой :)
Snake Plissken
Snake Plissken
   43 / 822
сегодня в 10:56
Настоящий спартач! Все болельщики гордятся тобой, КАПИТАН!
Balanenok
Balanenok
   38 / 822
сегодня в 10:50
Стыдно то как за свиней и их нравы.
Alpribas
Alpribas
   39 / 822
сегодня в 10:47
Если свиньи платят такие огромные деньги не играющим игрокам, то чего они все время ноют о недостатках денег.
Паровозов
Паровозов
   111 / 822
сегодня в 10:46
Хитрец Дениска, всё равно приставы найдут способы взыскать по полной.
Caniggia
Caniggia
   57 / 822
сегодня в 10:44
Как-то это всё грязно, мерзко и подло! Где футбол? Уберите эту чернуху!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Charlie Scene
   30 / 822
сегодня в 10:44
Ты точно уверен? Он дочери запретил выезд из страны, когда по решению суда её отдали матери. Да и вообще, пока Глушаков никак не походит на любящего отца.
Don trambon
Don trambon
   46 / 822
сегодня в 10:43
Ну как то так. Мог бы попросить перевести на счёт одного из участников ОПГ и всё, а так на руки, может и до дому не доехать, жена отнимет.
гыгыгы
clop
clop
   102 / 822
сегодня в 10:43
Кинокомпания "Tarasovka Pictures" продолжает радовать болельщиков новыми сериями из жизни футболистов спартака. В новой серии показаны очередные подробности развода Глушакова с женой. Не пропустите, дальше будет еще интереснее!
Albasin
Albasin
   11 / 822
сегодня в 10:39
Только свинья может такое сделать.
Charlie Scene
Charlie Scene
   400 / 822
сегодня в 10:38
детям то он заплатит и уверен содержать будет , но в том что с бывшей делиться не собирается и не хочет я с ним солидарен.
mikysss
mikysss
   241 / 822
сегодня в 10:38
глушак может просить чего угодно лишь бы свалил из клуба
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   49 / 822
сегодня в 10:37
АНДРЮША МАЛАХОВ, ВАШ ВЫХОД, РАЗБЕРИТЕСЬ !!!

ГЫ-ГЫ
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 10:35
видимо о футболе уже нечего писать
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   37 / 822
сегодня в 10:34
Алименты на 2-х детей 33% от дохода. То есть банщик настолько гнилой, что даже в деньгах готов потерять, что бы бывшей не перепало ничего...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил sn_spb
   304 / 822
сегодня в 10:22
интересно он сам это соккеру рассазал?
Кто-то в ФСБ левачит))
ОПС
ОПС
   238 / 822
сегодня в 10:22
Детям надо платить.
sn_spb
sn_spb
   556 / 822
сегодня в 10:18
интересно он сам это соккеру рассазал?
RomM84
RomM84
   268 / 822
сегодня в 10:18
56 - это походу не лечится...
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