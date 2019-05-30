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Миятович: «Прощание Сарри с „Челси“ в значительной степени завершено»

сегодня, 16:19

Бывший футболист «Реала» и «Фиорентины» Предраг Миятович прокомментировал возможный переход главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в «Ювентус»

Я должен поздравить Сарри со вчерашней победой. 

«Ювентус»? Мне все ясно. Я думаю, что его прощание с «Челси» в значительной степени завершено. «Юве» готов выйти из большой комы Аллегри. Клуб найдет в нем другого топ-менеджера. Он знает итальянский футбол, у него отличные знания о футболистах, он будет грамотным специалистом. Очень подходящее для него время. 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   46 / 812
сегодня в 17:29
Выйдет ли юве из кабинетной формы ,вот в чем вопрос
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 812
сегодня в 16:30
Вот будут официальные заявления , тогда можно и порассуждать!!!
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