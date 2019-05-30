Миятович: «Прощание Сарри с „Челси“ в значительной степени завершено»

Бывший футболист «Реала» и «Фиорентины» прокомментировал возможный переход главного тренера «Челси» в «Ювентус».

Я должен поздравить Сарри со вчерашней победой.

«Ювентус»? Мне все ясно. Я думаю, что его прощание с «Челси» в значительной степени завершено. «Юве» готов выйти из большой комы Аллегри. Клуб найдет в нем другого топ-менеджера. Он знает итальянский футбол, у него отличные знания о футболистах, он будет грамотным специалистом. Очень подходящее для него время.