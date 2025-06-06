Анчелотти придётся пахать. У сборной Бразилии глубокий кризис – начали с ничьей против Эквадора

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вчера, 10:23

Итальянцу надо показать навыки кризис-менеджера.

Проблемы с результатом

После чемпионата мира-2022 с Бразилией творится какой-то кошмар. Ещё в Катаре «пентакампеоны» уступили Камеруну и Хорватии, и с тех пор количество поражений только растёт. В 2023 году команда проиграла пять матчей из девяти, три из них – подряд, на том отрезке забили только один мяч. Ещё хуже, что три этих матча пришлись на квалификацию к ЧМ -2026 – бразильцы отпустили Аргентину в лидеры (к этому моменту разрыв между командами увеличился до 10 очков).

В 2024 году помимо отбора на мундиаль проходил Кубок Америки, на этом турнире сборная Бразилии всегда претендовала исключительно на победу. На деле начали групповой этап с ничьей против Коста-Рики, а после победы над Парагваем поделили очки с Колумбией. В итоге вышли на Уругвай, который тогда рвал и метал. И ожидаемо покинули турнир уже на стадии четвертьфинала.

Вдобавок к этому – неудачные товарищеские матчи против Испании и США . А в квалификации к ЧМ -2026 ничьи с Венесуэлой и Уругваем, 0:1 от Парагвая. Позже – позор с Аргентиной (1:4). Кризис в национальной команде растянулся на два с лишним года, все последние матчи показывают, что на мировом форуме «пентакампеоны» не могут тягаться с топ-сборными. И с таким настроем бразильцы подходили к первой игре под руководством Карло Анчелотти. Предстояло в гостях сыграть против Эквадора.

Погоду делали лидеры атаки – сейчас эта линия очень просела

Бразилия – команда-карнавал, которая делала разницу феерической игрой в атаке. Только для этого необходим соответствующий состав. При этом именно в атакующей линии сейчас наибольшие проблемы, и это выливается в игровой кризис. О чём говорить, если лидер команды Неймар стремительно деградирует с тех пор, как покинул «Пари Сен-Жермен». Футболист не следует режиму, потерял всякую стабильность, прописался в лазарете – и ситуация не меняется даже после возвращения на родину.

И ведь дело не только в травмах, но и в возрасте вингера. Когда-то ведущий футболист Бразилии больше не тянет этот уровень, и в команде нет сопоставимой альтернативы. Анчелотти прямо говорит, что на летних играх сборных бразильцы столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами:

В настоящее время у нас много игроков, которые страдают от травм и не могут быть вызваны в сборную, как, например, Неймар. То же самое можно сказать о Родриго, Габриэле, Жоэлинтоне, Милитао.

Конкретно в матче с Эквадором к этому добавилась дисквалификация Рафиньи – «пентакампеоны» остались без лидера «Барсы» на левом фланге. Всё это в разы снижает атакующий потенциал коллектива.

Просел контроль мяча

Отсутствие ряда топ-футболистов в атаке и центре поля напрямую повлияло на качество игры «пентакампеонов» с Эквадором. Гости просто не могли захватить мяч под контроль. Владение разбивалось, как только соперник выходил в прессинг. Сами футболисты либо терялись, либо начинали суетиться с мячом. Как следствие, увеличивалось количество брака при передачах. Хозяева тут же получали мяч и разворачивали свои атаки.

Уже во втором тайме игра раскрылась, моменты появлялись у обеих команд. При этом хозяева действовали увереннее. Это они устанавливали темп игры, могли взвинчивать его. Сами нанесли по воротам бразильцев семь ударов.

Анчелотти резюмирует:

Думаю, условия были трудными, чтобы показать слаженную игру. Думаю, во втором тайме хорошие моменты были у Вини и Каземиро. Да, в атаке мы могли сыграть лучше, но нужно учитывать и силу соперника. Эквадор, как и мы, провел хороший матч. Они хорошо оборонялись, и нам было сложно находить пространство между линиями. Было трудно выходить в атаку, мы не всегда были на чистых мячах в финальной трети. Не хочу оправдываться, но на таком поле играть было нелегко.

В этом плане 0:0 – справедливый результат.

Сейчас нужен кризис-менеджер и единство

Сборная Бразилии попала в какую-то эмоциональную бурю. «Пентакампеоны» всегда были командой настроения – если игра шла, то они устраивали карнавал на поле. Если нет, то редко удавалось переломить ход матча. В состоянии эмоциональной ямы таким командам оказываться нельзя – тогда всё летит в пропасть. У бразильцев же это продолжается третий год, и проигрывали они не только своим конкурентам, но и сборным ниже классом.

В такой ситуации особенно тяжело работать с токсичными активами – Неймаром и Винисиусом. В случае с первым невозможно игнорировать его статус, в любом случае придётся выпускать на поле. Что касается последнего, это игрок-скандалист с эпатажной манерой поведения. Любой неосторожный шаг может направить этот эффект на саму команду. С другой стороны, с Вини Анчелотти давно научился работать. И вингер относится к тренеру с уважением:

Я очень рад, что Анчелотти с нами. Я всегда говорил, что он лучший тренер из тех, с кем я работал. Но, конечно, у него не было времени показать себя и определиться с тактикой. Нам всем нужно держаться вместе, сохранять хорошее настроение, ведь чемпионат мира уже не за горами, и нам нужно быть едиными, чтобы успешно провести концовку квалификации. Надеюсь, обыграем Парагвай.

Времени у Карло мало, но в команде есть единство и желание исправить положение. Возможно, именно это поможет Анчелотти начать новую эру для национальной команды.