Будущий клуб Карпина очень рискует. Есть дилемма, решения которой у тренера нет

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вчера, 12:46

Ответ появится, только когда это случится.

Получил необходимое время на отдых

Валерий Георгиевич давно заслужил уйти на повышение. Назначение в сборную России было логичным продолжением развития карьеры – в «Ростове» он давно сложился как специалист и выдал свой пик. Южане при весьма скромных ресурсах боролись с ЦСКА и «Спартаком» за медали, на следующий год разместились сразу за россыпью топ-клубов – от пятёрки отстали на семь очков. И когда в феврале Карпин попрощался с командой, ростовчане были всё на том же седьмом месте. Это показатель аномальной стабильности – главный аргумент к тому, что пора поработать в топ-клубе.

При этом специалисту было необходимо время восстановиться. Опять же, с «Ростовом» он добился аномальных показателей – коллектив был угрозой даже для клубов с большими бюджетами и задачей бороться за титул. И это несмотря на небольшой бюджет у самого «Ростова», проблемы с логистикой, слабым интересом от топ-футболистов (приходилось откапывать таланты). И теперь добавить к этому оторванность от семьи, которая живёт в Эстонии – из Ростова-на-Дону туда добираться крайне проблематично.

Резюмируя – давно назрело решение сменить «Ростов» на клуб из крупного города с соответствующими задачами. И весенняя пауза в работе пришлась для Карпина кстати – теперь он сам говорит, что ведёт переговоры.

В РФС долго упирались

Тогда же, в феврале, пошли разговоры о переговорах Карпина и «Динамо» – тогда у руля ещё был Личка, но претензий к тренеру накопилось немало. Учитывая, что «бело-голубые» были готовы пойти на рокировку, удивительно, что решение затянулось до лета. И очень похоже, что дело тут не только в усталости специалиста. Ещё в начале мая агент Тимур Гурцкая отмечал, что вероятность назначения Карпина в «Динамо» крайне мала – переговоры продвигались вяло. При этом после завершения сезона дело вдруг сдвинулось – и параллельно с этим президент РФС Александр Дюков отметил:

Я говорил неоднократно, что для нас предпочтительно, чтобы тренер работал только со сборной. Сборная не в официальных турнирах. Вы знаете, клуб один получил разрешение на переговоры. Мы не будем возражать против этих переговоров, но с условием, что при возвращении сборной в официальные турниры он закончит совмещение.

По последним данным, камнем преткновения было согласование совмещения с РФС . В организации выступали против совмещения. В то же время отмечалось, что совмещение могло напрямую повлиять на доходы Карпина – якобы при параллельной работе в клубе зарплата в сборной бы значительно сокращалась. Если это так, «Динамо» пришлось добиваться согласия РФС и договариваться с Карпиным, как перекрыть просадку в доходе.

Карпин – это дисциплина, остаётся вопрос с легионерами

Настрой «Динамо» понять можно. Прямо сейчас Карпин – лучший российский тренер, который открыт для предложений. Клуб же потерял понимание, в каком направлении он развивается. Шварц ставил одну модель игры, Йоканович – совсем другую, Личка – третью. И философия Марцела понравилась «бело-голубым» меньше всего. Был сильнейший диссонанс – оголтелая атака, слабая игра в обороне. Под такой футбол надо перекраивать состав – тогда он принесёт результат. Суть в том, что москвичи, похоже, не были настроены меняться под футбол чеха.

Зато теперь на радарах появился элитный специалист, который хорошо подходит под запросы клуба. Прежде всего он способен выстроить крепкий проект («Ростов» – отличный тому пример). Плюс Валерий Георгиевич не будет игнорировать игру в обороне, приучит к грамотному прессингу и – самое главное – дисциплине. Есть опасения по поводу легионеров – сложно представить судьбу Бителло, если бы он так поступил с командой Карпина. Или продолжил бы получать Карраскаль игровую практику, несмотря на свой вспыльчивый импульсивный характер или оказался бы на скамейке. Сейчас коммуникация с игроками наверняка изменится – для адаптации нужно время.

Перед Карпиным неизбежно встанет дилемма – «Динамо» придётся всегда действовать с оглядкой

Назначение Карпина – тектонические сдвиги. На бумаге это тренер на долгие годы, который определит дальнейший вектор развития. Под такое назначение требуются соответствующие действия дальше – выбор игроков на усиление, траты на трансферы. Ключевая проблема в том, из-за совмещения довериться тренеру на все сто просто невозможно. Москвичам в любом случае придётся действовать с оглядкой.

Неясно, насколько длительным будет период в «Динамо» – он может растянуться на несколько лет, а может ограничиться парой месяцев. И зависит это не от удовлетворённости клуба результатами. Всё сводится к тому, когда сборную начнут возвращать в структуру ФИФА и УЕФА . Сам Дюков уже отметил, что совмещение возможно, пока нет официальных матчей – значит, после их возвращения РФС встанет позу.

И вот тогда перед Карпиным возникнет дилемма. «Динамо» – крутой многообещающий проект с опытным руководством, «бело-голубые» готовы тратиться, если дело касается подходящего им тренера. Побороться за титул – отличная мотивация после длительной работы с середняком. Но как отказаться от работы в сборной? Специалист отработал с национальной командой один отборочный цикл на ЧМ -2022, даже не смог довести дело до конца из-за политической ситуации – и теперь играет исключительно товарищеские матчи с командами, которые не оказывают никакого сопротивления. И в момент, когда снова появится возможность бороться за проход на Евро/ ЧМ , Валерий Георгиевич так просто от этого откажется?

Неизвестно, когда это произойдёт, неизвестно, что для Карпина окажется важнее – «Динамо» ставит себя в крайне неустойчивое положение. Хотя ради возможности построить крепкий проект стоит рискнуть.