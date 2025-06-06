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Агенты Мартирены просят у «Спартака» комиссию за трансфер футболиста

вчера, 16:55

Представители уругвайского защитника «Расинга» Гастона Мартирены обратились к «Спартаку» с просьбой выплатить комиссию за его возможный переход. Агенты требуют около 2,5 млн евро.

При этом, чтобы сделка состоялась, «Расинг» должен согласовать продажу с уругвайским «Ливерпулем», которому принадлежит 30% прав на Мартирену. Таким образом, переговоры между сторонами продолжаются, и до полного согласования деталей переход защитника в московский клуб еще предстоит уладить юридические нюансы.

Напомним, что на уругвайского футболиста претендует также «Зенит».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:44
Вот ему одного агента мало? Игрок один, а кормиться с него хотят двое (?).
Впрочем, Спартаку не привыкать платить агентам больше всех в России...
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:33
Собственно, а НАМ, болельщикам, какое дело до того, как там и чего "мутят"???
Если приобретут, то, значит, со всеми по всем вопросам ударили по рукам.
А НЕ приобретут - тут причин может быть масса...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
и Месси))...

"Непохожий на тебя,
Непохожий на меня,
А просто так прохожий –
Месси чернокожий." )...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:24, ред.
Зачем залезли в такую закрученную схему , что игроков нет и свет на нем сошелся клином...???
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:23
в Эквадоре есть своя Барселона))
единственный клуб из Эквадора, дважды игравший в финал Кубка Либертадорес.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Привет)...Ливерпуль ещё уругвайский...
может у них и The Beatles уругвайский имеется?)...
агенты макарены)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:58
Трубят...прям трансфер века...
99% и не знали что в Уругвае "Расинг" есть....не говоря про игроков....
Куда бы он не перешёл ...он остаётся игроком уровня "не наигравшим на топ-5 но годным для РПЛ".........
Гость
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