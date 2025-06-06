Агенты Мартирены просят у «Спартака» комиссию за трансфер футболиста

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вчера, 16:55

Представители уругвайского защитника «Расинга» обратились к «Спартаку» с просьбой выплатить комиссию за его возможный переход. Агенты требуют около 2,5 млн евро.

При этом, чтобы сделка состоялась, «Расинг» должен согласовать продажу с уругвайским «Ливерпулем», которому принадлежит 30% прав на Мартирену. Таким образом, переговоры между сторонами продолжаются, и до полного согласования деталей переход защитника в московский клуб еще предстоит уладить юридические нюансы.

Напомним, что на уругвайского футболиста претендует также «Зенит».