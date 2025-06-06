Агенты Мартирены просят у «Спартака» комиссию за трансфер футболиста

Представители уругвайского защитника «Расинга» Гастона Мартирены обратились к «Спартаку» с просьбой выплатить комиссию за его возможный переход. Агенты требуют около 2,5 млн евро.
При этом, чтобы сделка состоялась, «Расинг» должен согласовать продажу с уругвайским «Ливерпулем», которому принадлежит 30% прав на Мартирену. Таким образом, переговоры между сторонами продолжаются, и до полного согласования деталей переход защитника в московский клуб еще предстоит уладить юридические нюансы.
Напомним, что на уругвайского футболиста претендует также «Зенит».
Впрочем, Спартаку не привыкать платить агентам больше всех в России...
Впрочем, Спартаку не привыкать платить агентам больше всех в России...
Если приобретут, то, значит, со всеми по всем вопросам ударили по рукам.
А НЕ приобретут - тут причин может быть масса...
Если приобретут, то, значит, со всеми по всем вопросам ударили по рукам.
А НЕ приобретут - тут причин может быть масса...
"Непохожий на тебя,
Непохожий на меня,
А просто так прохожий –
Месси чернокожий." )...
"Непохожий на тебя,
Непохожий на меня,
А просто так прохожий –
Месси чернокожий." )...
единственный клуб из Эквадора, дважды игравший в финал Кубка Либертадорес.
единственный клуб из Эквадора, дважды игравший в финал Кубка Либертадорес.
может у них и The Beatles уругвайский имеется?)...
агенты макарены)...
может у них и The Beatles уругвайский имеется?)...
агенты макарены)...
99% и не знали что в Уругвае "Расинг" есть....не говоря про игроков....
Куда бы он не перешёл ...он остаётся игроком уровня "не наигравшим на топ-5 но годным для РПЛ".........
99% и не знали что в Уругвае "Расинг" есть....не говоря про игроков....
Куда бы он не перешёл ...он остаётся игроком уровня "не наигравшим на топ-5 но годным для РПЛ".........