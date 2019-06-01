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У Месси есть общий чат с Суаресом и Неймаром

01 июня 2019, 07:33

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром.

У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.

Неймар – феномен, и да, мы продолжаем общаться. Название нашей конференции связано с Южной Америкой... «Три латиноса» или как-то так.

Недавно в СМИ вновь появились слухи о намерении «Барселоны» вернуть Неймара из «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   442 / 816
01 июня в 14:29
птенец возвращается родную голубятню
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   56 / 816
01 июня в 14:26
Какая разница в каком клубе Неймар, в барсе или в псж или в Реале, он все равно не играет ))
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 12:30
реклама просто
Великий Государь
Великий Государь ответил drug01
   395 / 816
01 июня в 12:28
Они большие молодцы!
    Великий Государь
    Великий Государь ответил Groove000
       395 / 816
    01 июня в 12:27
    "Гамасеки" в Турине обитают, Розовые полоски наносят и своих легенд проклинают)
      Великий Государь
      Великий Государь ответил mangoх12
         395 / 816
      01 июня в 12:26
      три донбасца звучит также))
      Звучит может и так же, только выглядит по разному. Потому что актив дрючит ваш либеральный пассив. Аха-ха)
      Groove000
      Groove000 ответил Князю бан по барабану
         114 / 816
      01 июня в 12:24
      три гамасека. Аха-ха) МСН-boys.)
      "Гамасеки" в Турине обитают,
      Розовые полоски наносят и своих легенд проклинают)
      mangoх12
      mangoх12 ответил Князю бан по барабану
         41 / 816
      01 июня в 11:15
      три гамасека. Аха-ха) МСН-boys.)
      три донбасца звучит также))
      BagioR
      BagioR
         327 / 816
      01 июня в 10:14
      А еще кристину в заднеприводности обвиняют.
      Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель
         3 / 816
      01 июня в 10:04
      Три девицы под окном
      Пряли поздно вечерком...
      Igo0rek
      Igo0rek
         46 / 816
      01 июня в 09:50
      "Три латиноса" звучит как название какого-нибудь гей клуба xD
      Зидан 1972
      Зидан 1972
         271 / 816
      01 июня в 08:42
      Чат южноамериканских сплетников!
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         36 / 816
      01 июня в 08:29
      три гамасека. Аха-ха)
      МСН-boys.)
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         39 / 816
      01 июня в 08:18
      Ну общаются и что?
      Вот к примеру с Роналду в одной команде мужики играют, но это не говорит, что они тоже геи как он.
      drug01
      drug01
         64 / 816
      01 июня в 08:16
      Они большие молодцы!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         88 / 816
      01 июня в 07:52
      Если б европеец сказал три латиноса, он бы уже начал мотать свой многолетний срок за расизм
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