У Месси есть общий чат с Суаресом и Неймаром

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром.
У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.
Неймар – феномен, и да, мы продолжаем общаться. Название нашей конференции связано с Южной Америкой... «Три латиноса» или как-то так.
Недавно в СМИ вновь появились слухи о намерении «Барселоны» вернуть Неймара из «Пари Сен-Жермен».
Розовые полоски наносят и своих легенд проклинают)
Розовые полоски наносят и своих легенд проклинают)
Пряли поздно вечерком...
Пряли поздно вечерком...
МСН-boys.)
МСН-boys.)
Вот к примеру с Роналду в одной команде мужики играют, но это не говорит, что они тоже геи как он.
Вот к примеру с Роналду в одной команде мужики играют, но это не говорит, что они тоже геи как он.