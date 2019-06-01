У Месси есть общий чат с Суаресом и Неймаром

Капитан «Барселоны» рассказал о том, что продолжает поддерживать связь с бывшим партнёром по каталонской команде Неймаром.

У меня в WhatsApp есть общий чат с Суаресом и Неймаром.

Неймар – феномен, и да, мы продолжаем общаться. Название нашей конференции связано с Южной Америкой... «Три латиноса» или как-то так.