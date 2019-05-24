10 звёзд чемпионата мира U20

сегодня, 16:45

В Польше стартовал ЧМ U20, и «Соккер.ру» отобрал десятку футболистов, на которых стоит обратить пристальное внимание. Вы уже слышали их имена и еще не раз услышите!

Диего Лайнес (Мексика, 18 лет)

Мексиканский вингер в январе перебрался из «Америки» в «Бетис» за 14 миллионов евро и провел за севильский клуб 16 матчей, на счету Диего уже значатся 4 встречи в футболке национальной сборной Мексики. Лайнес уже принимал участие в чемпионате мира U17, который проходил два года назад в Индии, и хотя там «трехцветные» не продвинулись дальше первого раунда плей-офф, Диего обратил на себя внимание. В матче с Англией он оформил дубль. Лайнесу не удалось избежать сравнений с Месси в своей стране, и параллелей станет больше, если Диего приведет свою сборную к победе на молодежном первенстве планеты, как Лео в 2005-м.

Дэн-Аксель Загаду (Франция, 19 лет)

Защитник дортмундской «Боруссии» - самый дорогостоящий игрок молодежного чемпионата мира, согласно оценке «Трансфермаркта», напротив фамилии Загаду значится кругленькая цифра – 30 миллионов евро. А ведь два года назад его трансфер из ПСЖ ничего не стоил «шмелям». Центрбек с внушительными габаритами (196 сантиметров) отметит 20-летие во время турнира в Польше, где должен стать цементом обороны французов. За сборные Франции Дэн-Аксель неизменно выступает с 15 лет и не собирается ограничиваться молодежным уровнем.

Жедсон Фернандеш (Португалия, 20 лет)

Жоау Фелиш вызван в первую сборную Португалии для подготовки и сражения за победу в Лиге Наций, но и без него в составе молодежки «европейских бразильцев» есть заметные лица: Далот из МЮ , Жота и Флорентино из «Бенфики», Леао из «Лилля» и еще один «орел» Фернандеш. Не прошло и года, как Жедсон дебютировал за лиссабонскую команду, а за него уже предлагают 40 миллионов евро. «Бенфика» считает, что такие предложения не соответствуют уровню таланта Жедсона.

Тимоти Веа ( США , 19 лет)

Сын звезды мирового футбола, обладателя «Золотого мяча» и президента Либерии Джорджа Веа выступает за команду Соединенных Штатов Америки. Для талантливого Тимоти, который пошел по стопам отца, молодежный мундиаль – это отличный шанс заявить о себе на весь свет. Зимой Веа-младший на правах аренды перешел из ПСЖ в «Селтик» и проявил себя в Шотландии в роли суперсаба, забив несколько голов, но на чемпионате мира в Польше Тимоти, конечно, будет играть в основе сборной США .

Ли Канджин (Южная Корея, 18 лет)

Корейский полузащитник присоединился к академии «Валенсии» в 2011 году, а год назад он подписал первый профессиональный контракт с «Лос Чес», в котором прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро. В январе в возрасте 17 лет 10 месяцев и 24 дня (рекорд Примеры для иностранцев) Ли Канджин дебютировал в испанской Ла Лиге, заменив Дениса Черышева. В марте талантливый хавбек ездил в главную команду Южной Кореи, а теперь должен помочь молодежке на чемпионате мира в Польше.

Эрлинг Бреут Холанд (Норвегия, 18 лет)

Эрлинг выделяется в сборной Норвегии не только своим ростом (191 сантиметр), но и статусом: «Трансфермаркт» оценивает талантливого форварда в 5 миллионов евро, Холанд на контракте с «РБ Зальцбургом», до перехода в который успел забить больше 20 голов за «Мольде», где выступал под руководством Сульшера. Кстати, вы можете вспомнить отца Эрлинга – защитника «Ноттингема», «Лидса» и «Манчестер Сити» Альфа-Инге Холанда, который 10 лет играл в Англии. Еще один сын известного футболиста пошел по стопам отца, только, в отличие от Тимоти Веа, выбрал не такую, как у папы, специализацию.

Кучо Эрнандес (Колумбия, 20 лет)

Талантливый колумбиец по ходу завершившегося сезона в Ла Лиге умудрился забить и «Реалу», и «Барселоне», причем в матчах с обоими грандами отличался на третьих минутах матчей. «Уэске», за которую выступал Эрнандес, не удалось удержаться в Примере, но Кучо останется на виду: за испанский клуб он выступал на правах аренды из «Уотфорда», уже в следующем сезоне колумбиец может получить шанс в составе «шершней».

Андрей Лунин (Украина, 20 лет)

Украинскому вратарю не удалось сходу заиграть в Испании, хотя оценки тренеров, которые с ним работали, сплошь положительные. Да и разве это возраст для вратаря – 20 лет? Напомню, год назад Андрей подписал контракт с мадридским «Реалом» и отправился в аренду в «Леганес», где не сумел выиграть конкуренцию у опытного Ивана Куэльяра. При этом тренер вратарей «Леганеса» заявил, что Лунин не слабее любого вратаря в Ла Лиге, а в следующем сезоне, по слухам, Зидан сделает украинца вторым номером «Королевского клуба».

Агустин Альмендра (Аргентина, 19 лет)

Воспитанник «Бока Хуниорс» и главный талант аргентинского гранда летом может оказаться в Европе, на него претендуют видные испанские и итальянские клубы, а «Наполи» значится фаворитом этой борьбы. Альмендра может существенно подорожать на радость «Боке», если выстрелит на молодежном первенстве планеты, где будет носить капитанскую повязку сборной Аргентины.

Эван Обите Н’Дика (Франция, 19 лет)

У Франции и на этом турнире самый представительный состав. Тут вам и Албан Ляфонт, и Бубакар Камара с Муссой Диаби, а пара центрбеков – просто сказка. В паре с Загаду будет играть Н’Дика – основной защитник франкфуртского «Айнтрахта». Серьезный парень.