Роналду сходил на «Формулу-1»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако.
34-летний игрок сфотографировался с пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном. Сегодня стало известно, что футболист попал в заявку сборной Португалии на финальный этап Лиги Наций.
К одной - его отшиваю, ко второй - отшивают и т. д...
И вдруг замечает, что лежит на пляже мужчина, к нему одна девушка клеться - он ее отшивает, вторая - аналогично и т. д.
Подходит и интересуеться:
- Слышь, мужик, а чего ты отшиваешь всех, такие девушки!!!
- Вот ты кем работаешь?
- Слесарем на заводе.
- А теперь представь: ты приехал на отдых, а вокруг станки, станки, станки....
К одной - его отшиваю, ко второй - отшивают и т. д...
И вдруг замечает, что лежит на пляже мужчина, к нему одна девушка клеться - он ее отшивает, вторая - аналогично и т. д.
Подходит и интересуеться:
- Слышь, мужик, а чего ты отшиваешь всех, такие девушки!!!
- Вот ты кем работаешь?
- Слесарем на заводе.
- А теперь представь: ты приехал на отдых, а вокруг станки, станки, станки....