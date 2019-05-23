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Роналду сходил на «Формулу-1»

сегодня, 20:25

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако. 

34-летний игрок сфотографировался с пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном. Сегодня стало известно, что футболист попал в заявку сборной Португалии на финальный этап Лиги Наций.

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Colchoneros
Colchoneros
   36 / 856
сегодня в 20:54
Лучше бы на хоккей сходил!
Footbolista
Footbolista ответил ДАША Д
   22 / 856
сегодня в 20:39
Приезжает мужик на юг и давай клеиться к девушкам на пляже...
К одной - его отшиваю, ко второй - отшивают и т. д...
И вдруг замечает, что лежит на пляже мужчина, к нему одна девушка клеться - он ее отшивает, вторая - аналогично и т. д.
Подходит и интересуеться:
- Слышь, мужик, а чего ты отшиваешь всех, такие девушки!!!
- Вот ты кем работаешь?
- Слесарем на заводе.
- А теперь представь: ты приехал на отдых, а вокруг станки, станки, станки....
ДАША Д
ДАША Д
   150 / 856
сегодня в 20:28
Бабы его уже не интересуют.
Abris
Abris
   130 / 856
сегодня в 20:26
Когда в туалет пойдет, тоже напишите.
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