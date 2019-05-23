Роналду сходил на «Формулу-1»

«Локомотив» должен дойти до суда Победа «Локомотива» в Кубке России оказалась под ударом с неожиданной стороны.

Рыхлый «Спартак» «Спартак» одержал третью победу подряд, но почему-то остается неубедительным.

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Результат «Спартака» зависит от неё Не только скандалы и ошибки менеджеров бьют по клубу с историей. «Соккер.ру» с