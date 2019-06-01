ГлавнаяНовости

Аршавин: «„Ливерпуль“ победит со счетом 2:1 или 3:1»

01 июня 2019, 12:12
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».

На мой взгляд, игра пройдет с преимуществом «Ливерпуля». «Ливерпуль» победит со счетом 2:1 или 3:1.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарвели: «Уверен, против Сан-Марино Россия сыграет в атакующий футбол»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Булыкин: «Обязаны набирать шесть очков в матчах с Сан-Марино и Кипром»
Сегодня, 00:50 Комментарии3
Быстров: «Если разовьем детские школы, у нас будут такие же Азары»
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Кириченко: «Вопрос только в том, сколько голов забьем Сан-Марино»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Адиев: «Вопрос расширения РПЛ следует отложить до лучших времен»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Геркус: «Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача»
Вчера, 19:32 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Зафод Библброкс
   104 / 816
01 июня в 17:37
лишь бы Черданцев так не сказал - то что говорит сбывается наоборот, твиттер не даст соврать после Тотен-Аякс 0-1 он написал в твиттере - Аякс в финале! как его фаны Аякса костерили - удали твит, ну зачем, все похоронил Аякс и после второй игры Аякс-Тотен 2-3... как его х.... обкладывали https://twitter.com/cherdantsev/status/1123305628456374272
Черданцев и рэпер Доктор(как его там) из одного помёта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   104 / 816
01 июня в 17:35
ему бы главное чипсами не поперхнуться и смотреть матч в пабе... лишь бы его в коментаторы не взяли, испортит своим голосом весь финал.
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 14:14
Сегодня увидим...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   538 / 816
01 июня в 14:05
...Андрюха знает толк в Ливерпуле...главное его завоевание и разочарование в одном матче...
...забить 4 !.....и не выиграть...
ОПС
ОПС
   158 / 816
01 июня в 14:01
Немного осталось
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 13:02
ждем Чердака
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   88 / 816
01 июня в 12:59
Лишь бы Андрюшка не комментил опять
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 12:47
Может 2-0........
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   125 / 816
01 июня в 12:34
лишь бы Черданцев так не сказал - то что говорит сбывается наоборот, твиттер не даст соврать

после Тотен-Аякс 0-1 он написал в твиттере - Аякс в финале!
как его фаны Аякса костерили - удали твит, ну зачем, все похоронил Аякс
и после второй игры Аякс-Тотен 2-3... как его х.... обкладывали

https://twitter.com/cherdantsev/status/1123305628456374272
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 12:30
Аршавин дело говорит.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
01 июня в 12:25
Аршавин мыслит так-же как и Мостовой.
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
   376 / 816
01 июня в 12:22
На кофейной гуще гадает Андрюша
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100