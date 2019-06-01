Аршавин: «„Ливерпуль“ победит со счетом 2:1 или 3:1»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
На мой взгляд, игра пройдет с преимуществом «Ливерпуля». «Ливерпуль» победит со счетом 2:1 или 3:1.
Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
На мой взгляд, игра пройдет с преимуществом «Ливерпуля». «Ливерпуль» победит со счетом 2:1 или 3:1.
...забить 4 !.....и не выиграть...
...забить 4 !.....и не выиграть...
после Тотен-Аякс 0-1 он написал в твиттере - Аякс в финале!
как его фаны Аякса костерили - удали твит, ну зачем, все похоронил Аякс
и после второй игры Аякс-Тотен 2-3... как его х.... обкладывали
https://twitter.com/cherdantsev/status/1123305628456374272
после Тотен-Аякс 0-1 он написал в твиттере - Аякс в финале!
как его фаны Аякса костерили - удали твит, ну зачем, все похоронил Аякс
и после второй игры Аякс-Тотен 2-3... как его х.... обкладывали
https://twitter.com/cherdantsev/status/1123305628456374272