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Воронин: «„Тоттенхэму“ повезло оказаться в финале»

01 июня 2019, 09:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший игрок «Ливерпуля» Андрей Воронин признался, что не верил в «Тоттенхэм» в этой Лиге чемпионов.

Хотел, конечно, чтобы «Ливерпуль» оказался в финале, но думал, что два года подряд тяжело до него добраться. А вот в то, что «Тоттенхэм» поборется за трофей, вообще не верил. На лондонцев никто не ставил и не обращал внимания, а они раз – так взлетели. Просто так такое не случается: «шпоры» заслуженно оказались в Мадриде.

В противостоянии с «Манчестер Сити» болел за «Тоттенхэм», которому, скажу откровенно, повезло – команда Гвардиолы сильнее, а в конце ответной встречи гол Стерлинга не засчитали.

Если же брать две игры с «Аяксом», то, считаю, что голландцы в футбольном плане смотрелись намного симпатичнее. Но у них в составе много молодых, они поймали эйфорию, уже видели себя в Мадриде. Правильно в интервью сказал Моуриньо про матч в Амстердаме: «Хозяева проводили второй тайм против „Тоттенхэма“ так, как будто вышли против „Твенте“». За это и поплатились на последних минутах, хотя создали множество моментов.

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 08:27
повезло, много лет вспоминать будут
League1
League1
   37 / 816
01 июня в 15:53
И те и другие молодцы, выпнули всех недостойных.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Napoleon Bonapart
   215 / 816
01 июня в 14:57
А в Ливер, кто-то верил, после первых- 0:3???
я верил)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
01 июня в 14:43
Это точно.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил dimagas1
   255 / 816
01 июня в 12:57
В те годы 40 млн. были огромными деньгами а то,что за всю свою историю они продали,за нормальные деньги,двух-трёх своих воспитанников не показатель,посмотри сколько воспитанников тех же Аякса с Порту играли и играют в ведущих клубах Европы,и за сколько они их продают.
dimagas1
dimagas1 ответил Саня Локомотив
   117 / 816
01 июня в 12:03
Монако никто никогда не разберал,наоборот в них вбухивали всегда немеренное бабло и скупали классных игроков...Ставить модегасков в один ряд с Аяксом и Порту,в этом плане,полная чушь.
Монако купили 2 игрока дороже 40 млн за все те годы.Так что про бабло это чушь.Они разумно вложились в академку и скаутов .Мбаппе,Лемар и Фабиньо стоили около 30-40 млн за троих ,а продали за 180,70 и 50.А дорогими покупками стали лишь Фалькао и Хамес.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил dimagas1
   255 / 816
01 июня в 11:40
Монако никто никогда не разберал,наоборот в них вбухивали всегда немеренное бабло и скупали классных игроков...Ставить модегасков в один ряд с Аяксом и Порту,в этом плане,полная чушь.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   293 / 816
01 июня в 11:28
А в Ливер, кто-то верил, после первых- 0:3???
sparxx2
sparxx2
   224 / 816
01 июня в 11:21
тупой хохол
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:45
Признаться в том,что не верил в "Тоттенхем"-не великое достоинство. Как и в то,что верил в "Барселону" и "Манчестер Сити".
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
01 июня в 10:42
Ливерным повезло больше
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 10:32
И колбасне баснословно повезло оказаться в финале.
drug01
drug01
   64 / 816
01 июня в 10:22
Игра покажет кто лучше?
BenderBender
BenderBender
   225 / 816
01 июня в 10:20
Гол от Стерлинга не засчитали, потому что он был забит с нарушением. А значит, гола не было! Проснись, Воронин
dimagas1
dimagas1 ответил Ангел неБесГрешен
   117 / 816
01 июня в 10:03
Аякс в финале смотрелся бы более предпочтительно...
Чем же?Их разберут так или иначе летом как и Монако или Порту в свое время.
ДСА
ДСА
   55 / 816
01 июня в 09:58
Финал уже за счастье.
Left Boy
Left Boy
   172 / 816
01 июня в 09:48
гол Стерлинга не засчитали потому, что он не по правилам забит. что значит повезло? как раз повезло бы шпорам, если бы в пользу их засчитали какой-то левый гол, а такого не было
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
01 июня в 09:47
Аякс в финале смотрелся бы более предпочтительно...
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