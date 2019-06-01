Воронин: «„Тоттенхэму“ повезло оказаться в финале»

Бывший игрок «Ливерпуля» признался, что не верил в «Тоттенхэм» в этой Лиге чемпионов.

Хотел, конечно, чтобы «Ливерпуль» оказался в финале, но думал, что два года подряд тяжело до него добраться. А вот в то, что «Тоттенхэм» поборется за трофей, вообще не верил. На лондонцев никто не ставил и не обращал внимания, а они раз – так взлетели. Просто так такое не случается: «шпоры» заслуженно оказались в Мадриде.

В противостоянии с «Манчестер Сити» болел за «Тоттенхэм», которому, скажу откровенно, повезло – команда Гвардиолы сильнее, а в конце ответной встречи гол Стерлинга не засчитали.

Если же брать две игры с «Аяксом», то, считаю, что голландцы в футбольном плане смотрелись намного симпатичнее. Но у них в составе много молодых, они поймали эйфорию, уже видели себя в Мадриде. Правильно в интервью сказал Моуриньо про матч в Амстердаме: «Хозяева проводили второй тайм против „Тоттенхэма“ так, как будто вышли против „Твенте“». За это и поплатились на последних минутах, хотя создали множество моментов.